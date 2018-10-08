Cozmo: Yetenekli ve Sıra Dışı Bir Droid!
Küçük droid Cozmo, hem kişiliği, hem de yetenekleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor!
İyi şeylerin küçük paketlerde geldiğine dair söylenen söz, Anki'nin robotu Cozmo için tamamen doğru gibi görünüyor. Bu küçük robot, sanki bir Hollywood filminin parçası ve bu hissi destekleyen aklı ve kişiliği de taşıyor. Pek çok kaynak tarafından "lastikler üzerindeki süper bilgisayar" olarak tanımlanan droid Cozmo, bir akıllı telefon veya tablete indirilen interaktif uygulama aracılığıyla uyandırılıyor. Uykulu bir esneme ile karşısındakileri selamlayan droid, rahat bir şekilde şarj noktasından yuvarlanıyor, kollarını kaldırarak sesler çıkartmaya başlıyor.
Cozmo, çeşitli zamanlarda aktif olan esnek davranışlar ile dikkatli bir şekilde programlanmış durumda ve bu yüzden, ortak uygulaması aracılığı ile sizi bir oyuna davet etmeden önce etrafı gezmeyi ve keşfetmeyi tercih edebilir. Bu noktada gelişmiş algılayıcı ekipmanı önündeki araziyi haritalıyor ve küçük, hareketli vücudu rahat bir şekilde yüzeylerde gezebiliyor.
Cozmo bir süre gezdikten sonra durup etrafına bakarak tanıdık bir yüz arıyor. Droid'in kameraları insan özelliklerini (kedi ve köpekleri de) hızlı bir şekilde belirleyebiliyor ve bir yüzü hafızasına alması söylendikten sonra bu yüzü gelecekte de tanıyor.
Her ne kadar Cozmo'nun kişiliği uyandığı an fark edilir olsa da, Interactive Power Cubes özelliği aktif edildiğinde asıl olarak belirginleşiyor. Bu şekilde Cozmo'ya karşı pek çok oyun oynayabiliyor ve küçük robotun kazandığında mutlu oluşunu veya kaybetmeye tepkisini görebiliyorsunuz.
Ayrıca, Cozmo'ya küpler ile kendisi oynamasını söyleyebiliyor ve oynarken gelişmiş işlem gücünü izleyebiliyorsunuz.
Levent Öztürk
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