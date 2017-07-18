Creators Update, Eski Intel PC'lere Desteği Kesiyor

Windows 10 Creators Update, bu eski işlemcilerle çalışan bilgisayarlara yüklenmiyor!

Creators Update, Eski Intel PC'lere Desteği Kesiyor

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