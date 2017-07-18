Creators Update, Eski Intel PC'lere Desteği Kesiyor
Windows 10 Creators Update, bu eski işlemcilerle çalışan bilgisayarlara yüklenmiyor!
Bazı dizüstü bilgisayar ve tablet kullanıcıları, Windows 10 Creators Update'i kurarken endişe verici bir engelle karşılaşıyor. Windows Update başlangıçta laptop'ları desteklediğini söylese de, kurulum dosyaları indirildikten sonra şu mesaj karşınıza çıkabilir "Windows 10 artık bu bilgisayarı desteklemiyor. Şimdi kaldırın çünkü bilgisayarınız Windows 10 ile uyumlu değil."
Kulağa çok kötü gelse de, zaten yüklü olan Windows 10'u silmenize gerek yok, zaten bunu yapmanız mümkün değil. Mesaj aslında donanımınızın Creators Update'i desteklemediğini söylemeye çalışıyor. Bu da gelecekte başınıza dert olabilecek uyumsuzluk hataları için bir uyarı diyebiliriz. Creators Update'in desteklemediği Intel'in Clover Trail işlemcilerinin listesi şöyle:
- Atom Z2760
- Atom Z2520
- Atom Z2560
- Atom Z2580
Eğer bu işlemcilerden birine sahip olan bir bilgisayar kullanıyosanız, Creators Update'i kurmanız maalesef mümkün olmayacak. Bu, ayrıca güvenlik güncellemeleri ve diğer yeniliklerden de mahrum kalacağınız anlamına geliyor.
Microsoft, yine de partner şirketlerle çalışmaya devam ettiğini ve bu işlemciler için uygun sürücüleri geliştirmeye çalıştığını açıkladı. Bir çözüm üretilene kadar Clover Trail PC'ler Creators Update'i kuramayacak.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın