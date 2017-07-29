Creators Update Tamamen Erişilebilir Hale Geldi
Microsoft yaptığı açıklamada, Creators Update'in tüm Windows 10 kullanıcılarına açık hale geldiğini bildirdi. Peki sizde durum ne?
Microsoft, Windows 10 Creators Update'i Nisan ayında resmi olarak yayınlamaya başladı. Geçtiğimiz yıl Anniversary Update'i yayınladığı gibi şirket bu güncellemenin de safhalar halinde yayınlanacağını söylemişti.
"İlk adımda en yeni cihazları hedef alıyoruz, özellikle OEM donanım partnerlerimizle test ettiğimiz cihazları. Bunun ardından Creators Update'i diğer cihazlara kullanıcıların geri bildirimine dayanarak yayınlamaya devam edeceğiz."
Dün, safhalı yayınlama aşaması sona erdi ve tüm kapaklar açıldı; en azından Microsoft'un açıklaması bu yönde.. Microsoft yaptığı açıklamada güncellemenin dünya'daki tüm Windows 10 cihazlara erişilebilir hale geldiğini bildirdi.
Microsoft daha önce Creators Update'in Intel Atom 'Clover Trail' işlemcili bilgisayarları desteklemeyeceğini söylemişti. Dün yapılan açıklamada bunu doğrulayan şirket, bu bilgisayarların yeni işletim sistemi güncellemeleri almasa da, 2023'e kadar güvenlik güncellemeleri alacaklarını bildirdi.
Microsoft, şirket ve girişim müşterilerinin Windows 10 sistemlerini Creators Update ile güncellemeye davet etti ve "Ticari müşteriler bu sürümü kuruluşlarına genel olarak dağıtmak konusunda kendilerini güvende hissedebilirler." açıklamasını yaptı.
İşletim sistemine gelecek olan bir sonraki büyük güncelleme Fall Creators Update'in ise Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.
Peki sizde durum ne; Creators Update sizin PC'nize de geldi mi? Yorumlarınızı bekliyoruz...
Ali Ruhi Öztürk
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