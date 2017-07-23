Creators Update'ten Microsoft'u Sevindiren Haber!
Windows 10 bilgisayarların ne kadarlık kısmının son Creators güncellemesini yüklediği açıklandı; Microsoft'un yüzü güldü!
Reklam ağı AdDuplex, her ay gerçekleştirdiği Windows 10 kullanımı araştırmasının bu ay için sonuçlarını yayınladı. Her ayın belli bir gününe ait veriler, işletim sisteminin kullanım oranlarını göz önüne seriyor. Şirketin en son raporu 18 Temmuz 2017 gününe ait verileri içeriyor.
Bu ayın verilerinden belki de en önemli bilgi, Creators Update'in artık Windows 10 PC'lerde (buna 2-in-1'ler, tabletler ve diğer masaüstü Windows 10 ile çalışan cihazlar da dahil) en yaygın şekilde kullanılan sürümü haline gelmiş olması. Nisan ayında yayınlanmaya başlayan büyük güncelleme, geçen ay cihazların sadece %35'inde bulunuyordu.
Windows Insider programına dahil kullanıcıların test etmekte olduğu Redstone 3 sürümü (genel olarak yayınlandığında ismi Fall Creators Update olacak) hala sadece %0.4 oranında kullanılıyor.
Markalara göre kullanım oranlarına baktığımızda, bir çok markanın %50'ye yakın olduğunu görüyoruz. Toshiba ve Sony %40 ile en düşük orana sahipken, MSI %65 ile arayı açmış durumda.
Veriler, Microsoft'un Surface cihazlarına baktığımızda karşımıza ilginç bir manzara çıkıyor. Surface Book'ların neredeyse %75'i Creators Update'e geçmiş durumda, ancak Surface Pro 4 tabletlerin %60'tan azı güncellemeye sahip.
Surface Pro 3'lerin ise sadece %18 oranında güncellenmiş olması da büyük bir sürpriz. AdDuplex'e göre bunun sebebi resmi olarak açıklanmayan bir uyumluluk sorunu olabilir.
Surface cihazların kullanım oranlarına baktığımızda ise Surface Pro 3'ün %40.8 ile en yaygın olarak kullanılan Surface olduğunu görüyoruz. İki yaşına giren Surface 3 ise ilginç şekilde Haziran'da %12.1 oranında kullanırken, bu ay %13.2'ye çıktı. Bunun sebebi de yenilenen üniteler olduğu söyleniyor.
Yeni Surface Pro tablet ise piyasaya güçlü şekilde girmeyi başardı ve %2.2 kullanım oranı ile ilk adımını attı. Ancak takip eden haftalarda sadece %2.4'e yükselebildi. Yeni Surface Laptop ise %0.4'ten %0.6'ya yükseldi, Surface Studio ise %0.1'den %0.2'ye tırmandı.
Ali Ruhi Öztürk
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