Creators Update'ten Microsoft'u Sevindiren Haber!

Windows 10 bilgisayarların ne kadarlık kısmının son Creators güncellemesini yüklediği açıklandı; Microsoft'un yüzü güldü!

Creators Update'ten Microsoft'u Sevindiren Haber!

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