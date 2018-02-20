Daimler, Emisyon Testlerinde Hile Yapmış Olabilir!

Daimler, ABD emisyon testlerini kandırmak için yazılım kullanmış olabilir!

  • H. Hüseyin Öztürk
Daimler, emisyon testlerinde hile yapmış olabilir!

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