Daimler, Emisyon Testlerinde Hile Yapmış Olabilir!
Daimler, ABD emisyon testlerini kandırmak için yazılım kullanmış olabilir!
- H. Hüseyin Öztürk
Daimler'ın ABD emisyon testlerini aldattığından uzun süredir kuşku duyuluyordu. 2016'da bazı müşteriler, Volkswagen'in otomobillerinde yaptığına benzer şekilde, Daimler'in araçlarına hile yapmak için sinsi yazılımlar yüklediğini iddia ettiler ve firmaya dava açtılar. Alman gazetesi Bild am Sonntag'a göre, Mercedes üreticisini araştıran ABD makamları, araçların ABD'nin katı emisyon testlerini geçmesine yardımcı olmak için yasa dışı yazılımlarla donatılmış olduğunu keşfettiler. Gizli belgeleri kaynak gösteren gazete, Daimler'in çalışanlarının Volkswagen'in dizel skandalı patlamadan önce bile, araçlarının ABD standartlarını karşılayabileceklerinden şüphe ettiğini söyledi. Görünüşe bakılırsa kendi yaptıkları testlerde bazı Mercedes modellerinin ülkenin azot oksit sınırının on katını ürettiği ortaya çıkmış.
ABD yönetmecilerini kandırmak için Daimler'in çeşitli işlevleri olan bir yazılım geliştirdiği söyleniyor. "Bit 15" adı verilen bir yazılım, 25 kilometre sürüşten sonra emisyonların temizlenmesini durdurmak üzere tasarlanmış, buna karşın "Slipguard" adı verilen yazılım ise, aracın hız ve ivmeye dayalı olarak test edilip edilemediğini algılayabiliyor. Bild am Sonntag, bu işlevlerin yasal olup olmadığını sorgulayan Daimler mühendislerinin e-postalarını bulduğunu söyledi.
2015'te ABD'de emisyon testlerini geçirebilmek için yasa dışı yazılım kullandığını itiraf eden Volkswagen'in aksine, Daimler kendini savunmaya devam edecek gibi görünüyor. Firma, Der Spiegel'e, emisyon kontrolünü devre dışı bırakma iddialarına karşı tüm yasal işlemleri başlatacaklarını söyledi.
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