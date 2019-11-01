Death Stranding'in PC Bilmecesi Çözüldü!
PS4 kullanıcılarına günleri saydırtan oyun Death Stranding'in PC'ye gelip gelmeyeceği, nihayet kesin şekilde belli oldu!
- Levent Öztürk
Aylar boyu süren tahminler ve söylentilerin ardından, Death Stranding'in PC'ye de geleceği resmi olarak duyuruldu. Oyun, bilgisayarlara "2020 yazının başlarında" sunulacak. Beklenen bu açıklama, Metal Gear Solid serisi oyunlarla tanınan, Death Stranding'in yaratıcısı Hideo Kojima'nın kendisi tarafından yapıldı.
Bunun anlamı, Death Stranding'in PS4'e özel bir oyun olarak kalmayacağı olsa da, PlayStation oyuncuları oyuna 8 Kasım 2019 tarihli yayım ile çok daha erken ulaşabilecek.
Aralarında oyunun "PS4 Özel" listesinden çıkartılmasının da bulunduğu pek çok ilgi çekici ayrıntı ile Death Stranding'in PC'ye geleceğine dair çok sayıda ipucu görmüştük. Bu yılın başlarından bir başka söylenti de Death Stranding'in PC'lere Mayıs 2020 gibi erken bir tarihte gelebileceğini söylüyordu. Kojima'nın da "2020 yazının başlarını" tahmini yayım tarihi olarak önermesi ile beraber, Mayıs ayının gerçekten potansiyel bir yayım tarihi olabileceğini söylemek mümkün.
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