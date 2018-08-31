DELL, IFA 2018'de Yeni Modellerini Tanıttı
IFA 2018 fuarında standını ziyaret ettiğimiz DELL, oldukça ilgi çekici ürünlerini resmi olarak tanıttı.
IFA 2018 tüm hızıyla sürüyor. Markaların yeni modellerini görme şansı bulduğumuz fuarda, DELL, ziyaretçilerin uğrak stantlarından biriydi. Elbette biz de CHIP Online olarak olay yerindeydik.
DELL, fuarda pek çok yeni modelini tanıtma ve sergileme şansı buldu. Bunlar arasında dizüstü bilgisayarlar başta olmak üzere, elbette monitörler ve kuşkusuz Alienware dizüstü ve masaüstü bilgisayarları da vardı. Zaten siz de hemen yukarıdaki videomuzda, DELL'in IFA 2018 standında neler olup bittiğini, hangi ürünlere yer verildiğini de izleyebilirsiniz.
DELL XPS 9365
DELL'in tanıttığı yeni dizüstü bilgisayarlarından biri XPS 9365 oldu. Özellikle XPS serisi ile döndür - çevir - katla yapısını gözeten ve bunu oldukça ince ve hafif bir tasarımla olduğu gibi, oldukça da güçlü bir konfigürasyonla bir araya getirerek sunan DELL, bu modeliyle yakında ülkemiz kullanıcılarının da karşısına çıkacak.
DELL XPS 9365, Intel'in 8'inci nesil işlemcilerini ve 16 GB kapasitesinde RAM kullanarak performans anlamında beklentiyi karşılıyorken, karbon fiber malzemeli şık ve ince tasarımıyla da her çantaya girebilecek yapıda tasarlanmış.
Peki, DELL XPS 9365 başka neler sunuyor? Cevabı hemen yukarıdaki videomuzda...
DELL Inspiron 14 5000
DELL, Inspiron ürün ailesini de genişletmeyi sürdürüyor kuşkusuz. Bu ailesinde de yine çok sayıda yeni ürüne yer veren şirket, hemen fuar alanında ön incelemesini gerçekleştirdiğimiz Inspiron 14 5000 modeliyle ise dikkat çekiyor.
Özellikle renkli yapısıyla göze hoş gelen DELL Inspiron 14 5000, normal dizüstü bilgisayar çerçevesinde geliştirilmiş bir laptop. Ancak elbette geleneksel laptop'lara kıyasla çok daha hafif çok daha ince.
Alienware Area-51
Fuarda, DELL standında en dikkat çekici ürünlerden biri kuşkusuz Alienware Area-51'di. İlginç kasa yapısıyla dikkat çekici duran Alienware Area-51, elbette oyuncuların çok seveceği bir konfigürasyona sahip olmasıyla alametifarikasını oluşturuyor.
Alienware Area-51'da tam 2 adet NVIDIA GeForce GTX 1080 yer alırken, 32 GB kapasitesinde HyperX DDR4 RAM'ler, 1 TB M.2 SSD SATA, ışıklandırmalı yapı ve çok yönlü sıvı soğutmalarla güçlendirilmiş. Peki, Alienware Area-51 detaylarında başka neler gizliyor, Türkiye'de satışı sunulacak mı? Hemen yukarıdaki videomuzda, Alienware Area-51 ile ilgili de cevapları bulabilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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