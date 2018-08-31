DELL, IFA 2018'de Yeni Modellerini Tanıttı

IFA 2018 fuarında standını ziyaret ettiğimiz DELL, oldukça ilgi çekici ürünlerini resmi olarak tanıttı.

DELL, IFA 2018'de yeni modellerini tanıttı

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