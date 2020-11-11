Dell Sürücüleri İçin Şok Eden Virüs Uyarısı Geldi!

Windows'un çeşitli sürümleri için yayınlanan Dell yazıcı sürücülerinin son sürümleri, şu an bir dizi virüs koruma programı tarafından kötü amaçlı yazılım olarak işaretlenmiş durumda.
Gazeteci Brian Krebs tarafından bildirilenlere göre şu an Dell'in bazı yazıcı ürünlerinin sürücüleri birçok antivirüs yazılımı tarafından güvensiz olarak işaretlenmiş durumda. Avast, McAfee, Microsoft, Fortinet ve daha fazlasının da yer aldığı listede, sürücüler "Kötü Amaçlı Yazılım" ve "Truva Atı" şeklinde değerlendirilmiş durumda.
Şu an Dell sürücülerinin yazılımlar tarafından bu şekilde algılanmasını neyin tetiklediği, söz konusu dosyaların yükleme için güvenli olup olmadığı net olarak belli değil. Krebs, en son sürücüleri indirmek isteyen kullanıcıların beklemelerini önerirken, Dell'den kısa bir süre içinde bu konu hakkında açıklama yapılması bekleniyor.
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