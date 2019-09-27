Depremde Çöken Türk Telekom'dan Özür ve Hediye!
Türk Telekom, deprem sonrasında devre dışı kalan mobil şebekesinden dolayı özür diledi ve abonelerine bir özür hediyesi verdi!
Dün İstanbul'u etkileyen 5.8 şiddetindeki depremin ardından ülkemizdeki mobil şebekelerde ciddi sorunlar yaşanmıştı. Yoğunluktan dolayı yaşanan sorunlardan en çok etkilenen mobil sağlayıcı Türk Telekom'un yaşadığı kesinti, saatler sürmüştü. Firma şimdi bu kesintiyi telafi etmek için abonelerine ücretsiz internet dağıtacağını açıkladı.
Türk Telekom, yaşanan kesintiden dolayı müşterilerinden "içtenlikle özür dilerken" tüm mobil abonelerine iki ay boyunca aylık 5GB, toplamda 10GB mobil internet tanımlayacağını söyledi. Firma, tüm müşterilerine kesintisiz bir hizmet vermek için "var gücüyle çalışacağını" da sözlerine ekledi.
Depremin saatler sonrasında bile devam eden kesinti, kullanıcılar arasında büyük rahatsızlığa yol açmış, yaşanan durum sosyal platformlarda tartışma konusu olmuştu. Türk Telekom'un hediye internet paketi, canı sıkılan kullanıcıları biraz da olsa yatıştıracak gibi görünüyor.
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