Dev İsim, Microsoft'tan Facebook'a Geçti
Microsoft'un en önemli isimlerinden biri, ani bir kararla Facebook'a transfer oldu!
- Levent Öztürk
Geçtiğimiz üç yıl içerisinde Windows Insider projesi Dona Sarkar'ın liderliğine geçmiş olabilir ancak hizmet, 2014 yılında başladığı sırada Gabriel Aul tarafından yönetilmekteydi ve 2016 yılına kadar yeni yapıların yayım tuşuna basan isim oydu.
Şimdi ise Gabe Aul, Twitter üzerinde yaptığı açıklama ile Redmond'da geçirdiği 27 yılın ardından artık Facebook için çalıştığını duyurdu. Aul, liderlik koltuğunu Dona Sarkar'a teslim ettikten sonra Microsoft'ta Windows Mühendislik Sistemleri ekibinde Program Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almaya devam etmişti. Aul'ın LinkedIn profiline göre kendisi artık Facebook'ta Yardımcı Başkan görevinde bulunuyor ancak bu pozisyon hakkında daha fazla detay verilmiş değil.
Bu ayın başlarında bir başka Redmond çalışanı daha Facebook'a geçiş yapmıştı. Windows Developer Team (Geliştirici Ekibi) Kıdemli Teknik Ürün Yöneticisi olan Clint Rutkas, artık Facebook'un açık kaynaklı yazılım girişiminde geliştirici destekçisi olarak görev alıyor. Kısacası Facebook'un son zamanlarda Microsoft'tan pek çok önemli isim ile anlaşmaya başladığı görülebiliyor ve bu yeni transferlerin sosyal ağın geleceğini nasıl etkileyeceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
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