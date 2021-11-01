Dev Nesnelerin İnterneti Anlaşması Sağlandı

Tech Data A TD SYNNEX Company Türkiye ve iSIMPlatform'dan IoT alanında stratejik distribütörlük anlaşması.

Dev Nesnelerin İnterneti Anlaşması Sağlandı

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