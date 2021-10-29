Çinli Öğrenciler, Şarj Cihazı Vermeyen Apple'a Dava Açtı!

Apple; atıkları azaltmak, kullanılan ambalaj miktarını azaltmak ve telefonlarının maliyetlerini normalde olduğundan daha düşük tutmaya yardımcı olmak için bir süredir iPhone'larını şarj cihazı olmadan satıyor. Bu durumdan memnun olmayan Çinli bir öğrenci ise, Apple'a dava açtı ve teknoloji devinden bir şarj cihazı, tazminat olarak 16 dolar ve firmanın yasal ücretleri karşılamasını istedi.
Apple'dan tazminat almaya çalışan öğrenciye göre, iPhone 12 ile birlikte gelen USB-C - Lightning kablosu piyasadaki diğer şarj cihazlarıyla uyumlu değil ve bu da Apple'ın web sitesinde ilan edildiği gibi yeni iPhone'larını şarj etmelerini engelledi. Apple ile savaşan bu öğrenci ve arkadaşları, Çinli telefon üreticilerinin şu anda tüketicilere bir şarj cihazı alıp almama seçeneği sunduğunu söyledi.
Apple'ın web sitesinde, alışveriş sepetinize bir iPhone eklediğinizde, size aksesuar ekleme seçeneği sunulur. İlk olarak Apple'ın kablosuz MagSafe şarj çözümleri gösteriliyor ve sayfanın alt kısmında prize takılan USB-C güç adaptörü gösteriliyor.
Öğrenciler, Apple'ın ücretsiz şarj cihazını çevresel nedenlerle satış paketinden çıkarmadığına inanıyor ve bu şekilde insanların MagSafe şarj cihazını satın almaya itildiğini söylüyor. Ayrıca kablosuz şarjın kablolu şarjdan daha az verimli olduğuna dikkat çekiyor ve bu nedenle Apple'ın gerçekten iddia ettiği gibi çevreyi umursamadığını söylüyorlar.
Giderek daha fazla telefon şirketi, telefonun ve şarj cihazı ikilisini birbirlerinden ayırma yoluna gidiyor ve çoğu kişinin hala önceki telefon satın alımlarından kalan uyumlu şarj cihazlarına sahip olması sayesinde bunun sorun olmadığını söylüyor.
Apple, atıkları daha da azaltmak isterse, bir USB-C - Lightning kablosu sunabilir veya iPhone bağlantısını USB-C olarak değiştirebilir. Şu anda Avrupa Birliği'nin tüm telefon üreticilerini kendi standartları yerine USB-C kullanmaya zorlama çabaları devam ediyor...
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