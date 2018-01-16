Dev Oyun Kumandası Mart Ayında Yeniden Doğacak
İlk Xbox'un bir kenara itilen, ancak son zamanlarda ilgi çekmeye başlayan devasa oyun kumandası, geri dönüyor!
Nostalji ilginç bir şey. İlk Xbox çıktığında, devasa oyun kumandası (takma ismi Duke) yüzünden epeyce eleştirilmişti. Eleştirmenler ve fanlar, Microsoft bunun yerine daha küçük "Controller S"i çıkardığında mutlu olmuştu.
Ama seneler içinde Duke, oyuncular arasında bir takipçi kitlesi kazanmaya başladı ve geçtiğimiz eylül ayında, oyun kumandasının Xbox One için yeniden yapıldığı açıklandı. Şimdi ise bu remake'in sonunda bir fiyatı ve çıkış tarihi de var: 70 dolar ve mart.
Yeniden yapılan oyun kumandası, Hyperkin tarafından üretiliyor ve orijinal tasarımcısı Seamus Blackley'in izini taşıyor.
Nostalji bir yana, bu oyun kumandasını düzenli olarak kimsenin kullandığını hayal edemiyoruz. Her şeyden önce, cihazın arka tuşları eksik, bunun yerine ön yüzünde daha fazla tuş bulunuyor. Bu da çoğu oyunun kontrolleriyle çelişecek bir durum.
Ama ondan da önemlisi bu oyun kumandası, uzun süreli konforlu şekilde kullanmak için fazla büyük ve zaten daha çıkışının bir sene ardından yerine daha küçüğünün çıkarılma sebebi de buydu. Yine de, bu yeniden yapımın ortasındaki OLED ekranda görünen orijinal konsolun başlangıç logosu ile bu kumanda, düzenli olarak kullanmak isteyeceğiniz bir cihaz olmasa da, koleksiyoncular için çekici olabilir.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın