Dev Santral, Windows 7ye Kurban Gidenlerin Arasına Katıldı

Florida, Oldsmar şehrinde bir su arıtma tesisine yapılan son siber saldırı hakkında ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Problem, tesisin hala eski Windows 7 bilgisayarlar kullanmasından kaynaklanıyormuş...
Raporlar, araştırmacıların şu sözlerini aktarıyor: "Siber saldırganların sisteme, su arıtmayı uzaktan yönetmek için kullanılan yazılımların açıklarından, zayıf parola güvenliğinden ve eski bir Windows 7 işletim sistemi dahil olmak üzere siber güvenlik zayıflıklarından yararlanarak erişmiş olduğu düşünülüyor."
Bir yönetici durumu fark etmeseydi büyük bir felakete yol açabilecek olan hack, sivil altyapıda operasyonel teknolojiye yönelik tehdide bir kez daha dikkat çekti.
Microsoft, Windows 7 için temel desteği 13 Ocak 2015'te sona erdirdi, ancak güvenlik güncellemeleri göndermeye devam etti. İşletim sisteminin ömrü 14 Ocak 2020'de sona erdi ve Microsoft tüm kullanıcıları Windows 10'a geçmeye teşvik ediyor. Ancak buna rağmen milyonlarca kullanıcı hala Windows 7'de vaz geçmiş değil. Görünüşe göre Oldsmar ilçesinin su arıtma tesisi de bunlardan biri.
Operasyonel teknolojinin sömürülmesini önlemek için yazılım çözümleri sunan PAS'ın kurucusu Eddie Habibi, "Siber risk kapsamının büyük bir kısmı kritik altyapıyı hedefliyor. Birçok endüstriyel kontrol sistemi güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanmadığı ve konuşlandırılmadığı için zayıf sistemlerin üzerinden bu cihazları kontrol altına almak kolaylaşıyor" diyor.
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