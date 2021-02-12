Google, Masaüstü Aramaları İçin de "Karanlık" Dönemi Başlatıyor

Google, bazı kullanıcılar için masaüstünde arama için yeni bir karanlık mod sunuyor gibi görünüyor. Twitter'daki kullanıcıların gönderilerinde, şu anda Dark temasının kullanılabilir olduğu söyleniyor. Bu özellik, Google Arama'ya masaüstünden Gizli modda erişirken ortaya çıkıyor. Bildirildiğine göre, karanlık modda arama seçeneği sunan bilgi kutusu kullanıcılara açık, koyu veya sistem teması arasında seçim yapmalarına izin veren bir ayara yönlendiriyor.
Bu, arama motorunun Windows ve macOS'taki sistem teması ayarlarına uyum sağlayacağı ve onu tercih edenler için çok daha akıcı bir seçenek haline getireceği anlamına geliyor. Bununla birlikte, bunun bir testin parçası mı yoksa gerçek aşamalı bir sürüm mü olduğu belli değil, çünkü bu özellik bazı kullanıcılar için bir sayfa yenilemesinden sonra veya kullanıcılar görsel aramaya gittiğinde devre dışı bırakılıyor.
Tema seçeneğinin kendisine gelince, Google'ın deneyimi mobil uygulamalarıyla aynı çizgide tutmaya çalıştığı görülüyor. Bu da, kullanıcı arabiriminin koyu gri bir arka plan rengini beyaz metinle uyarladığı anlamına geliyor. Kullanıcılar tarafından yayınlanan ekran görüntülerinden, köşelerin yuvarlatılmış olduğu görülüyor, ancak bu tema yalnızca birkaç sayfaya uygulanmış durumda.
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