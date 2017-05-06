Dev şirketten "USB Bellekleri İmha Edin" Uyarısı!
Teknoloji devi, müşterilerine hediye olarak sunduğu USB bellekler için şok bir açıklama yaptı: "Kullanmayın; hemen imha edin!"
IBM, müşterilerine depolama cihazlarıyla birlikte dağıttığı USB flaş bellekleri yok etme uyarısında bulundu.
Firma tarafından Salı günü yayınlanan bir tavsiyede Storwize sistemlerinin kurulumunu sağlayan USB belleklerde zararlı kod bulunduğunu söyledi. Firma, kodun yayılmasını engellemek için V3500, V3700 ve V5000 Gen 1 sistemlerini alan müşterilerinden flaş sürücüyü imha etmelerini istiyor. Firma açıklamasında "kurulum aracı USB flaş sürücüsünden çalıştırıldığında aracın kendisini sabit diskteki geçici bir klasöre kopyaladığını" söyledi.
Zararlı kod, Kaspersky Lab'in verilerine göre Reconyc Trojan zararlı ailesine ait ve genellikle Rusya ve Hindistan'daki bilgisayarları hedef alıyor. IBM, kurulum sırasında zararlının kurbanın bilgisayarına kopyalandığını ancak bu sırada çalıştırılmadığını söylüyor.
IBM, sürücüyü sistemine takanlara bir antivirüs kullanmalarını ve zararlıyı sistemden kaldırmalarını öneriyor. Firmaya göre zararlının bulunduğu klasörü silmek de yeterli. Zararlının flaş sürücülere nasıl bulaştığı ise henüz açıklanmadı.
Zeynel A. Öztürk
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