Devler, Büyük Birlik İçin İlk Adımı Attı!
Aralarında Sony ve Nikon'un da bulunduğu dev şirketler, önemli bir birliktelik için ilk adımı NICE ile attı!
- H. Hüseyin Öztürk
Sony Semiconductor Solutions Corporation, kamera üreticisi Nikon, iPhone üreticisi Foxconn, iletişim teknolojisi sağlayıcısı Wistron ve akıllı imaj çözümü sağlayıcısı Scenera tarafından kurulan NICE (Network of Intelligent Camera Ecosystem Allience) (Akıllı Kamera Ekosistem Birliği Ağı), güvenlik kameraları için birleşik bir ekosistem kurmayı amaçlıyor.
Birlik, şu an parça parça olan bir endüstriyi bir araya getirerek, gelişmelerden birliğin tüm üyelerinin aynı anda faydalanabilmesini hedefliyor.
Sonuç olarak bunun bizim için faydası, son kullanıcı için daha iyi güvenlik kameraları üretilecek olması. Gelişmeleri bulut depolama ile paylaşan, yapaz zeka kullanan ve sürekli güncellenen bu güvenlik kameraları, aynı zamanda farklı sistemler için daha fazla uyumluluğa sahip olabilecek.
Örneğin bir odada Nest Cam IQ bulundururken, diğer odada Hive View kullanabileceksiniz ve ikisi de aynı bulut ağına içeriğini gönderebilecek; siz de aynı yerde hepsine bakabileceksiniz.
Birlik şu an için daha ilk aşamalarında ama 2018'in sonuna kadar bazı özellik standartları getirmeyi düşünüyor. Yani 2019'da bazı NICE ürünleri görmemiz mümkün.
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