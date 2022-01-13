Dijital İş Gücü Dönüşümünde En Esnek Çözüm: Raas

Günümüzde iş hacmi belli bir aşamaya gelmiş, kurallı ve tekrarlayan işlemlerle zaman harcayan büyük şirketlerin yanı sıra, çok sayıda girişim ve KOBİ bulunuyor. İş akışlarını dijital dönüşümle destekleyen Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) teknolojisi, bu şirketlerimiz için eşsiz fırsatlar barındırıyor. Bilgi teknolojileri alanındaki yenilikçi çözümleriyle 23 yıldır farklı sektörden pek çok şirketin iş yapma şeklini değiştiren Unite, RPA teknolojisini, "Kullandıkça Öde" (Robotic As a Service - RaaS) modeliyle birlikte sunuyor. Unite'ın RaaS çözümü, lisans maliyetleri olmadan sadece gerçek kullanımı ücretlendirirken, şirketlere dijital dönüşümlerinde düşük maliyet, optimum verimlilik, çeviklik ve esneklik kazandırıyor.
RPA teknolojisinin RaaS modeliyle sunulması, aslında ülkemizde bu alanda ilk kez hayata geçirilen bir hizmet. Türkiye'nin lider RPA oyuncusu Unite bu çözümüyle dijital dönüşüm maliyetlerini aşağıya çekmeyi ve daha çok sayıda işletmenin, dijital iş gücünün sağladığı faydalarla tanışmasını amaçlıyor. RPA teknolojisiyle çalışan robot iş gücünün dakika bazlı olarak fiyatlandırıldığı RaaS modeliyle, işletmeler iş potansiyellerinde yüzde 50'nin üzerinde verimlilik sağlayabiliyor.
RaaS ile dijital robotlar mesai süreleri kadar ücretlendiriliyor
Şirketlerin pazarlama, insan kaynakları, muhasebe, finans, müşteri hizmetleri, satış gibi birimlerinde hacimli, kurala dayalı ve tekrarlayan işlemler, hızlı, çevik, hatasız, düşük maliyetli ve 7/24 çalışabilen dijital iş gücüne (robot takımı) kolayca devredilebiliyor. Bu otomatikleştirmeyle şirketler ek yazılım ve lisans satın alma gibi maliyetlere katlanmadan, 7/24 izleme maliyetine yol açmadan, dakika bazlı olarak RaaS modeliyle kullandıkları kadar ödeme yapıyor. Böylece şirketler, iş potansiyellerinde verimliliğe odaklanabiliyor. Süreçlerin zamanında çalışmasını sağlayabilen sistemle, herhangi bir anormal durum olup olmadığı izlenebiliyor, hata bildirimleri takip edilerek sorunun kök sebebi tespit edilip yetkililere bilgi verilebiliyor. Bu modelle her bir sürece özel kullanım, performans ve istisna raporlarının günlük, haftalık, aylık veya kullanıcının isteği doğrultusunda hazırlanarak ilgililere gönderilmesi mümkün kılınıyor.
RaaS, çeviklik ve esneklik kazandırır
Şirketlere potansiyellerini geliştirmeleri yönünde geniş bir yol açmak istediklerini söyleyen Unite CEO'su Malkoç Sualp, "Günümüzde artan iş hacimleri ve hız ihtiyacı nedeniyle işleri sadece insan gücüyle sürdürmemiz mümkün değil. Şirketlerimizin bazı noktalardaki iş yapış şeklini teknolojiyle dönüştürerek ve hızlandırarak onlara yeni gelişim alanları açmak için çalışıyoruz. Hizmete sunduğumuz RaaS çözümümüz, Unite'ın sektör lideri olan, çok teknolojili bir RPA bulut platformu ve süreç bakım hizmetidir. Robot iş gücünü üretimde mümkün olduğunca verimli çalıştırmak için gereken tüm bileşenleri RaaS ile sağlıyoruz. "Kullandıkça öde" modeliyle de yalnızca gerçek RPA iş gücü için yani RPA otomasyonlarının aktif olarak görevleri yerine getirdiği süre için ödeme yapılıyor. RaaS'ın ihtiyaç halinde arttırılabilen çalışma çözümleri sayesinde müşterilerimiz otomasyon programını büyüterek ve yöneterek iş değerlerini yüksek düzeylere çıkarabilir. Rakiplerimizden ayrıştığımız önemli bir hizmetimiz olan RaaS'ın istendiği an kullanmayı bırakabilme esnekliği sunması da büyük bir kolaylık. Bu çevik yapı sayesinde RaaS müşterilerimiz önlerini görebiliyor, yeni potansiyelden hızla faydalanabiliyor, yeni fikirlerini test edebiliyor. Bu çözümümüzle şirketlerimizin gelişimini ve konforunu desteklerken, memnuniyet duygusunu oluşturabilmek de bizim motivasyonumuz oluyor" açıklamasını yaptı.
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