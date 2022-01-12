UltraRAM, Ayrı RAM ve Ayrı Depolama İhtiyacını Birleştirmeye Aday!

RAM ve veri depolamayı bir araya getiren UltraRAM teknolojisi, uzun süredir aranan yeni ve devrimci teknoloji olabilir...

  • Levent Öztürk
UltraRAM, aranılan teknoloji olabilir....

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
180 Milyon Yıllık Deniz "Canavarı" Fosili, Büyüklüğüyle Herkesi Şaşırttı!
Fiat Egea Cross Wagon Geliyor! İşte Fiyatı ve Özellikleri...
İlk iPhone'un Üzerinden 15 Yıl Geçti. Peki, iPhone 1 Nasıl Tanıtılmıştı?
Spotify'da HiFi Belirsizliği Sürüyor: Spotify HiFi Ne Oldu, Ne Zaman Gelir?
Galaxy S22'in Kalbinde Yer Alacak Exynos 2200'de İşler Karıştı!

 

 