UltraRAM, Ayrı RAM ve Ayrı Depolama İhtiyacını Birleştirmeye Aday!

Araştırmacılar, gelecek vadeden yeni bir bellek teknolojisi olan UltraRAM'in seri üretiminin önünü açacak gelişmeleri anlatan bir makale yayınladılar. İngiltere'deki Lancaster Üniversitesi bilim insanları tarafından yazılan rapor, UltraRAM'dan "hızlı, ultra düşük enerjili elektron depolaması elde etme potansiyeline sahip kalıcı bir bellek" olarak bahsediyor.
UltraRAM, geleneksel veri depolama belleğinin geçici olmama özelliğini, RAM'in hızı ve dayanıklılığıyla birleştiriyor ve bu da gelecekte evrensel bir bellek olarak kullanılabileceği anlamına geliyor.
Ayrı RAM ve veri depolama ihtiyacını ortadan kaldıran bir bellek teknolojisi geliştirmek için yıllar içerisinde birkaç girişim gerçekleştirildi. Ne dirençli RAM, ne manyeto dirençli RAM ne de faz değişimli bellek beklentileri karşılayamadı. Ve bir miktar karşılaştırılabilir bir çözüm olan Intel'in Optane belleği de geçtiğimiz yıl tüketici bilgisayarlarından çekildi.
Ancak UltraRAM için ilk işaretler performans açısından umut verici gözüküyor. Raporda iddia edilene göre, bellek teknolojisinin en az 1.000 yıllık veri depolama süreleri ve "DRAM ve flash'tan daha düşük büyüklük sıraları olan anahtarlama enerjisi" sunuyor.
Makalede belirtilene göre "Hızlı ve geçici olmayan, yüksek dayanıklılığa ve düşük enerjili mantık durumu geçişine sahip bir bellek, yani evrensel bellek olarak adlandırılan bir bellek, böyle bir cihazın gerektireceği görünüşte çelişkili fiziksel özellikler nedeniyle uzun süredir ulaşılamaz olarak reddedildi."
"Küçük veya büyük ölçekli ticari üretimde ortaya çıkan bellek ürünleriyle önemli ilerleme kaydedildi, ancak geleneksel belleklerde olduğu gibi, mantıksal durum kararlılığı ve anahtarlama enerjisi arasındaki değişim devam ediyor. UltraRAM, üç bariyerli bir rezonans tünelleme (TBRT) yapısı oluşturmak için InAs kuantum kuyularından (QW'ler) ve AlSb bariyerlerinden yararlanarak bu paradigmayı kırıyor."
Teknoloji içrek (ezoterik) olsa da; RAM ve depolama belleğinin özelliklerini birleştirme yeteneği, sunucular ve PC'lerden oyun konsollarına ve daha fazlasına kadar çeşitli kullanım durumlarında performans avantajları sağlayabileceğinden dolayı önem taşıyor.
Makalenin yazarları, üretim sürecini daha da iyileştirmek ve UltraRAM'ın piyasaya rekabetçi bir fiyat noktasında girme olasılığını artıracak ve hızlı ve yaygın bir şekilde benimsenmesini teşvik edecek çeşitli iyileştirmeler yapmak için çalışmaların halihazırda devam ettiğini söylüyor...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın