Dijital Xbox One S'ten Yeni Bilgiler!
Dijital Xbox One S hakkında yeni sızıntılar, internete dolaşmaya başladı!
- Levent Öztürk
Microsoft'un disksiz, tamamen dijital bir Xbox One S konsolu sunmayı planladığını bir süredir biliyorduk. Şimdi ise yayım tarihi yaklaşırken bu konsolun sızan yeni görüntülerine kavuştuk.
WinFuture tarafından bulunan yeni görüntü ve bilgilerin sürpriz içerdiği ise söylenemez. Konsol tam olarak beklenilebileceği gibi gözüküyor: Disk girişi olmayan bir Xbox One S.
WinFuture'ın kaynaklarına göre konsol 1TB hard diske sahip olacak ve bunun da fiziksel medya olmadan yeterli miktarda depolama alanı sunacağı tahmin edilebilir.
Diğer ayrıntıların arasında ise 4K video oynatma ve HDR desteği bulunuyor. Görünene göre fiyat 229.99€ olarak belirlenmiş durumda. Kur çevirileri ardından Microsoft'un tercih edeceği fiyatın ne olacağı tabi ki kesin değil ancak standart bir Xbox One S'in de başlangıç fiyatının 299.99€ olduğu düşünülürse, yaklaşık olarak %25 indirimli bir fiyata sahip olacağı tahmin edilebilir.
Ayrıca sızıntıya göre bu fiyatın içerisinde tek bir kontrol kolu ve ön yüklemeli üç oyun – Minecraft, Sea of Thieves ve Forza Horizon 3 – de bulunuyor.
Yayım tarihinin ise 16 Nisan olacağı söyleniyor, kısacası çok kısa bir süre içerisinde konsolla karşılaşabiliriz ve Avrupa için satış tarihi 7 Mayıs olarak gözüküyor. Son olarak bütün bunlar, daha önce Windows Central tarafından yayımlanan sızan bilgiler ile de örtüşüyor...
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