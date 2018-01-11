Dikkat: Windows 8.1 İçin Yolun Sonu Geldi!

Halen Windows 8.1 kullananlar... İki gün önce sizin için kötü bir haber geldiğinin farkında mısınız?

Dikkat: Windows 8.1'in temel desteği sona erdi!

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