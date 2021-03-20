Dinozorlar Yok Olmayıp Bugün Halen Yaşasaydı, Dünya Nasıl Bir Yer Olurdu?

Dünya'nın eski ev sahibi dinozorlar, çok uzun süre önce soyları tükenerek tarihten silindiler. Peki ama kendi kendinize hiç şu soruyu sordunuz mu: Eğer dinozorlar ölmeseydi ve bugün yaşasalardı ne olurdu? Günümüzde dinozorlar yaşasaydı nasıl görünürlerdi? Dinozorların yaşadığı bir Dünya üzerinde nasıl bir yaşam olurdu?
Şurası kesin, 66 milyon yıl öncesine göre çok daha farklı bir Dünya söz konusu olacaktı. Hatta dinozorlar bile, o günlerde yaşayan dinozorlardan muhtemelen çok farklı olacaklardı.
Popular Science Türkiye de Youtube kanalında bu soruyu soruyor ve bir yanıt arıyor. Hemen aşağıdaki videoda, Popular Science'ın konu hakkındaki eğlenceli tahminlerini bulacaksınız...
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