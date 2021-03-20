Dinozorlar Yok Olmayıp Bugün Halen Yaşasaydı, Dünya Nasıl Bir Yer Olurdu?

Kitlesel yok oluş yaşanmasaydı ve soyları tükenmiş olmasaydı, dinozorlar muhtemelen bugün halen hayatta olurlardı. Peki, dinozorlar bugün yaşasalardı neler olurdu; Dünya nasıl bir yer olurdu?

Dinozorlar bugün yaşasaydı ne olurdu?

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