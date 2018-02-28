Dizel Motorların Tabutuna Bir Çivi Daha Çakıldı!
Bir otomotiv devi daha, dizel motorların sona yaklaştığının sinyalini verdi!
- H. Hüseyin Öztürk
Fiat Chrysler'in dizel planları yine odak noktası haline geldi. İtalyan-Amerikan otomobil üreticisi, geçen Aralık ayında şirketin ağır işlere yönelik kamyonetlerinin emisyon testlerini aldatmaya yönelik cihazlar kullandığını iddia eden davalarla sarsıldı. Geçtiğimiz ay, EPA, Chrysler'in araçlara emisyonları artıran bazı yazılımlar yüklediğini iddia etti ve Clean Air Act'i ihlal ettiğini söyledi. Şimdi ise, Financial Times gazetesinde yayınlanan bir habere göre, Fiat Chrysler Automobiles (FCA), dizel yakıtını 2022 yılına kadar yolcu otomobillerinde yakıt olarak kullanmayı bırakacak.
Sitenin kaynaklarına göre, otomobil üreticisinin Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Maserati, Alfa Romeo ve Fiat gibi tüm otomobillerindeki dizel motorunu aşamalı olarak bırakmaya yönelik, 1 Haziran'da açıklayacağı 4 yıllık bir planı var.
Elbette FCA, dizel emisyonlarıyla uğraşan ilk araba şirketi değil. Volkswagen, ABD'nin emisyon testlerini aldatmaya yönelik suçlamalarından 4.3 milyar dolar ceza almıştı. Mercedes'in yapımcısı Daimler de, test makinelerini kandırmak için yazılım yüklemekle suçlanıyor. Financial Times'ın belirttiği gibi Toyota ve Porsche gibi firmaların da, emisyon testlerini geçebilen dizel motorları yapmak giderek daha pahalıya mal olduğundan, dizel motorları bırakma planları var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın