Dolandırıcıların Yeni Yöntemi Pes Artık Dedirtti
Microsoft TechNet sayfalarında 3.000'den fazla teknik destek dolandırıcılığı yapan site tespit edildi!
Teknik destek dolandırıcıları, güvenilmez hizmetlerinin reklamı için eskiden kendi barındırdıkları web sitelerini kullanırdı. Ancak bu yöntem yıllar içinde bilgisayar alanına uzak olan kişiler tarafından bile tespit edilmesi kolay hale geldi. Dolandırıcılılar bu sefer ise yeni bir yöntem ile karşımıza çıkıyor. Saygınlıklarını ve arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer alma şanslarını artırmak için, Microsoft TechNet portalına akın ettiler!
TechNet Microsoft ile ilgili çok çeşitli yazılım sorunları için ürün dökümanları, forumlar ve indirme merkezi sunan bir portal. Güvenlik araştırmacısı Cody Johnston kısa bir süre önce TechNet bünyesinde, kripto para ticareti ve sosyal medya siteleri için destek sağladığını iddia eden 3.000'den fazla teknik destek dolandırıcısına ait sayfa buldu.
Konuda açıklama yapan uzman, bu kişilerin microsoft.com domain alanında ilanları olmasının bir çeşit "itibar artışı" sağladığını böylece dolandırıcının güvenilirliğini arttırdığını belirtti. Johnston, Ağustos 2018 itibariyle toplam 3.090 sonuç bulduğunu ve 12 yeni sayfanın henüz geçtiğimiz hafta kurulduğunu açıkladı. Ayrıca güvenlik araştırmacısı, dolandırıcıların genellikle müşteri desteğine çokça ihtiyaç duyan Binance, Google Cüzdan ve Instagram gibi çeşitli platformların hedeflendiğini söyledi.
Ancak korkmaya gerek kalmadı. Söz konusu dolandırıcı sayfalar, Johnston'ın sorunu yazılım devinin dikkatine sunmasıyla aynı gün içerisinde apar topar siteden kaldırıldı. Daha öncesinde ise bu konuda neden önlem alınmadığı ise büyük bir soru işareti olarak kalmaya devam edecek.
Yavuz Alp Şimşek
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