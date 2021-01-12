Donald Trump'ın "Twitter'ı Kandırma Kurnazlığı" İşe Yaramadı, Hesaplar Uçtu

Donald Trump'ın Twitter'dan yasaklandıktan sonra yine bu platformda görüşlerini açıklamak için başka denemelerde bulunduğu ortaya çıktı. Ancak görülen o ki eski başkanın bu "kurnazlığı" ters tepti.

Trump Twitter'ı kandırmaya çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, @realdonaldtrump hesabının Twitter tarafından süresiz olarak yasaklandığını duyurmasından yalnızca birkaç saat sonra, kontrolü altındaki diğer iki hesaptan tweet atmaya çalıştığı ortaya çıktı. @POTUS resmi hesabına gönderilen tweet'ler hızla silindi ve ardından aynı ileti dizisi Trump kampanyasının @TeamTrump hesabına da gönderildi. Kısa süre içerisinde bu hesap da kalıcı olarak askıya alındı. Trump kampanyasının dijital direktörüne ait bir hesap da, askıya alınan hesaplar arasında yer alıyor.  

Twitter yaptığı açıklamada, yasaktan kaçınma politikasına atıfta bulunarak, bir hesabın bir yasağı aşmak için kullanılmasının, o hesabın askıya alınması için yeterli bir neden olduğunu belirtti.

Silinen tweet'lerde Trump, gördüğü muameleden şikayet etmiş ve "çeşitli başka sitelerle" müzakere ettiğini, aynı zamanda kendi platformunu oluşturmayı da düşündüğünü iddia etmişti.

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