Donald Trump'ın "Twitter'ı Kandırma Kurnazlığı" İşe Yaramadı, Hesaplar Uçtu

Donald Trump'ın Twitter'dan yasaklandıktan sonra yine bu platformda görüşlerini açıklamak için başka denemelerde bulunduğu ortaya çıktı. Ancak görülen o ki eski başkanın bu "kurnazlığı" ters tepti.