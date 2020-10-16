Donanım Dünyasının İki Efsane Markası, Aynı Anda "Öldü"

Nvidia, profesyonel grafik ve bilişim uygulamalarında kullanılan en son Ampere ürünlerinde Quadro ve Tesla markalarını kullanmama kararı aldı. Bu alanda birbirine benzer birçok ürün bulunduğundan firma, ürün serilerini basitleştirmek istiyor gibi görünüyor.
Quadro ilk olarak 2000'in başlarında NV10GL tabanlı bir çözüm olarak, CAD/CAM ve dijital içerik oluşturan profesyonellere sunulmuştu. Quadro zaman içerisinde grafik sektörünün en ikonik markalarından biri haline geldi. Nvidia'nın Quadro'su bugün ProViz grafik kartı pazarının büyük kısmını elinde tutuyor.
İlk Tesla ürünleri ise ilk Quadro grafik kartlarının yedi sene sonrasında ortaya çıkmıştı. Tesla, genel amaçlı grafik işlemede birçok rakibini geride bırakmayı başardı. Buna AMD'nin FireStream'i ve FirePro Server serisi dahildi.
GeForce, RTX, DGX ve şimdi EGX'i kullanmaya başlayan Nvidia'nın Quadro ve Tesla'yı kullanmayan yeni isim düzeninin kafaları karıştırıp karıştırmayacağını zaman gösterecek.
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