Doom Eternal: 1.000 fps ile Oyun Keyfi!

Doom Eternal için çok az bir süre kaldı. 20 Mart tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen Doom Eternal ile id Software bir kez daha oyuncuları cehennem yaratıkları ile buluşturacak, Doom fanları bir kez daha kan banyosu yapacak. Oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça kuşkusuz haberler de ısınmayı sürdürüyor. Gelen yeni haber ise Doom Eternal'in 1000 fps performansı sunacağı yönünde. Elbette doğru bir donanıma sahipseniz...
Kısa bir süre önce yayınlanan IGN'in videosunda röportaj veren id Software'in baş programcısı Billy Kahn, id Tech 7 motoru ile hazırladıkları Doom Eternal'ın üst seviye performans sağlayacağını savunuyor. Doom Eternal ile daha büyük patlamalar ve canlı görünümlü parçacık efektlerini ortaya saçacaklarını açıklayan Kahn, ayrıca oyunun 1000 fps alabileceğini açıkladı. Kahn'a göre, iyi bir donanıma sahipseniz Doom Eternal ile saniyede 1000 kara görüntü sağlayabilirsiniz.
"Gerçekten üst sınır yok" diyerek sözlerini sürdüren Kahn, aslında yıllar önce 2004 yılında piyasaya çıkan Doom 3'e de bir nevi atıfta bulunuyor. Doom 3 piyasaya çıktığında, o dönem bu oyunu en üst grafik ayarlarında oynatabilecek ekran kartı piyasada bulunmuyordu. Doom Eternal'in ise ekran kartı konusunda şu an eli bir hayli zengin. Ancak 1000 fps iddiasını görmek için gerçekten iyi bir donanıma sahip olmanız gerektiği de açık.
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