DOOM Yazarından Half-Life Kitabı Geliyor!
1993 yılında çıkan ve oyun dünyasını kasıp kavuran video oyun serisi DOOM hayranından bu kez de Half-Life kitabı geliyor!
Pek çok oyun sever tarafından bilindiği gibi, ilk oyunuyla 1993 yılında piyasaya çıkan ve getirdiği yeniliklerle oyun dünyasının kilometre taşlarından biri olan DOOM, bir seriye dönüşmüş ve o günden bu yana bir dizi DOOM oyunuyla fanlarının ilgi odağı olmuş ünlü bir video oyun serisi. John Carmack, John Romero ve Tom Hall tarafından yaratılan DOOM, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük rağbet görmüş ve özellikle 1990'larda pek çok oyuncunun hayal dünyasını renklendirmişti. O oyunculardan biri ise, şu an "Dünya'nın En Büyük DOOM Koleksiyonu"na sahip Mahmut Saral.
Sesini John Carmack, John Romero ve Tom Hall'a duyurmuş, hatta oyun dünyasının bu ünlü isimleriyle röportajlar gerçekleştirerek, tam anlamıyla DOOM oyununun kitabını yazan Mahmut Saral, 2017 yılında da ülkemizin ilk video oyun serisi kitabınına imza atarak, "DOOM Kitabı"nı yayınlamıştı.
Hemen arkasından ise yine id Software'ın kült FPS serisi Doom'u temel alan "Doom Hikayeleri" kitabını yayınlayan Saral, bu kitabında ise, John Carmack, John Romero, Tom Hall, Tim Willits, Scott Miller ve Sonic Mayhem gibi önemli isimlerle DOOM hakkında yaptığı sohbetlere yer vermişti.
Ve şimdi ise, Mahmut Saral'dan bir başka proje daha geliyor.
Mahmut Saral'ın yeni kitabı Half-Life'ı konu alacak.
Gabe Newell'dan mektup var!
Oyun dünyası, Gabe Newell'dan hala Half-Life 3'ü bekleyedursun, görünen o ki Gabe'in daha önemli işleri var! Hemen yukarıda yakalanan fotoğrafta, Half-Life serisinin yaratıcısı Gabe Newell'ın, DOOM Kitabı yazarı Mahmut Saral'ın e-postasını cevapladığı görülüyor. Yazışmanın içeriği ile ilgili herhangi bir bilgi ise şimdilik yok. Fakat bu sızıntı bile, Half-Life Kitabı'nın kaleme alınmaya başladığının bir nevi kanıtı olarak sayılabilir. Ve gelen bir diğer iddia: Half-Life kitabı, Half-Life 3'ten önce gelecek!
Half-Life kitabı gelene kadar DOOM Kitabı, DOOM Hikayeleri ve bir DOOM dergisi olan Doomzine'yi edinmek için yazar ile buradan iletişime geçebilirsiniz.
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