Dört yeni iPad Pro gelebilir!

Söylentilere göre Apple, bu ay bize bu dört yeni iPad Pro'yu tanıtmayı planlıyor!

Dört yeni iPad Pro gelebilir!

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