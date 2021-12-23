DuckDuckGo'nun İnternet Tarayıcısı İlk Kez Göründü!

DuckDuckGo, masaüstü web tarayıcısını ilk kez görücüye çıkardı. Firma, bu tarayıcı ile gizlilik, hız ve basitliğini masaüstü bilgisayarlara getirmeyi vaat ediyor!