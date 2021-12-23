DuckDuckGo'nun İnternet Tarayıcısı İlk Kez Göründü!

DuckDuckGo, yakında piyasaya süreceği masaüstü web tarayıcı uygulamasının ilk görüntüsünü yayınladı. Şirketin 2021 yılını özetleyen bir blog yazısında CEO Gabriel Weinberg, DuckDuckGo'nun şirketin bilinen gizlilik korumalarını masaüstü uygulamaya getireceğini söyledi. Ayrıca, mobil uygulamasının hızını ve basitliğini bu tarayıcıda göreceğimizi ekledi.
DuckDuckGo, mobilde olduğu gibi uygulamayı Chromium gibi motorlara dayandırmak yerine işletim sistemi tarafından sağlanan işleme motorlarını kullanarak oluşturuyor. Weinberg, bu sayede geliştirme ekibinin büyük tarayıcılarda yıllar içinde birikmiş olan gereksiz kod kalabalığını yok etmelerinin mümkün olduğunu söylüyor.
Weinberg, akıcı bir arayüz ve tüm sekmeleri kapatan ve tarama verilerini tek bir dokunuşla silen özel kapatma düğmesi ile birlikte, DuckDuckGo masaüstü sürümünün Chrome'dan daha temiz ve çok daha özel olduğunu söylüyor. Ayrıca, Google'ın tarayıcısından "önemli ölçüde daha hızlı" olduğunu iddia ediyor.
DuckDuckGo, masaüstü tarayıcısının final sürümünü ne zaman sunmayı planladığını ise henüz açıklamış değil.
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