Gizlilik Odaklı Arama Motoru DuckDuckGo, Şimdi de E-Postalara El Attı!

DuckDuckGo, e-posta izleme kaldırma hizmetini başlattı ve ücretsiz olarak kullanıma sundu. Hizmetten yararlanmak için yapmanız gerekenler haberimizde...