Gizlilik Odaklı Arama Motoru DuckDuckGo, Şimdi de E-Postalara El Attı!

Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo, E-posta Koruma hizmetinin başladığını duyurdu. Hizmeti kullanırsanız, kişisel bir @duck.com son ekli e-posta adresine sahip oluyorsunuz. Bu e-posta ile kaydolduğunuz hizmetlerden gelen e-postalardaki izleme kodları size ulaşmadan önce otomatik olarak DuckDuckGo tarafından siliniyor.
DuckDuckGo, bu tür hizmetlerden gelen e-posta mesajlarının yüzde 70'inde bir şekilde izleme teknolojisi kullanıldığını söylüyor. Bu izleme teknolojisi e-posta mesajını açtığınızda firmaya bu mesajı ne zaman, nerede ve ne tür bir cihaz ile açtığınızı söylüyor. Bu bilgileri hedefli reklam için kullanmak mümkün. DuckDuckGo bu bilgileri kaldırarak, firmaların e-posta gönderdikleri kişileri bu şekilde izlemesini engelliyor.
Hizmeti kullanmak istiyorsanız, iOS veya Android'de DuckDuckGo uygulamasını indirin, ardından Ayarlar > Beta Özellikleri > E-posta Koruması'na gidin. Buradan özel bekleme listesine katılabilirsiniz. DuckDuckGo, betaya her gün yeni kullanıcılar ekliyor ve uzun vadede tüm kullanıcıları destekleyeceğini söylüyor.
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