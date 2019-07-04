Dün Facebook Neden Çöktü?
Dün Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan, 7 saatten fazla süren sorunun nedeni belli oldu. İşte Facebook'tan gelen kısa açıklama...
Dün akşam üstü saatlerinde başlayan ve 7 saati aşan bir süre boyunca devam eden sorun, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta kesintilere ve erişim problemlerine yol açmıştı. Özellikle resimlerin ve videoların yüklenmesi konusunda yaşanan sorunlar düzeltilmiş olsa da, herkes sorunun neden kaynaklandığını merak ediyordu. Ve Facebook, yayınladığı kısa açıklama ile merak edilen cevabı verdi.
Yapılan açıklama şu şekilde: "Rutin bakım işlemlerini yaptığımız sırada, farkında olmadan, insanların video ve resim yüklerken ya da gönderirken sorun yaşamalarına neden olan bir hatayı tetikledik. Sorun şu anda tamamen giderilmiş durumda."
Bahsi geçen hata, Facebook'un resimler ve videolar için kullandığı yapay zekadan kaynaklanıyor. Facebook, siz bir resim yüklediğinize, yapay zeka yardımıyla bu resimde bulunanları tahmin ediyor ve bu şekilde etiketleme yapıyor. Dün bazı kullanıcıların, yüklenmeyen resimlerin boş çerçevelerinde gördüğü "Bu resimdeki muhtemel öğeler: İki kişi ve bir ağaç" gibi açıklamalar, işte bu etiketleme işlemini temsil ediyor.
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