Dün Gece İstanbul'da da Görülen Gizemli Yeşil Işığın Sırrı Çözüldü

Dün gece saatlerinde İstanbul'da da görülen gökyüzündeki gizemli yeşil ışığın nedeni, Türkiye Uzay Ajansı tarafından açıklandı.

İstanbul'da da Görülen Gizemli Yeşil Işığın Sırrı

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