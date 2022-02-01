Dün Gece İstanbul'da da Görülen Gizemli Yeşil Işığın Sırrı Çözüldü

Dün, gece saatlerinde İstanbul'da da gökyüzünde görüntülenen gizemli yeşil ışığın nedeni belli oldu. Türkiye Uzay Ajansı'nın yaptığı açıklamaya göre bu durum, bir meteordan kaynaklandı.
Açıklama şu şekilde: "Dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında gökyüzünde yeşil ışık saçan meteor görüntülenmiştir. Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur."
Türkiye Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamanın tamamını aşağıda bulabilirsiniz.
Dün gece Türkiye'nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir.??
Söz konusu meteora ilişkin açıklamamızı inceleyebilirsiniz.?? pic.twitter.com/FLK05OpTVC— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) February 1, 2022
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