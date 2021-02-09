Türkiye, Ay'a Gidiyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Uzay Programını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen tanıtım toplantısında, Türkiye Uzay Ajansı'nı ve milli Uzay programını resmi olarak duyurdu. Türkiye'nin Uzayda yapacağı çalışmalar için kurulan Türkiye Uzay Ajansı, 10 yıllık bir program kapsamında çalışmalarına başlıyor.
Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın satır başları şu şekilde:
- Bu akşam ülkemiz adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik etmek üzere bir araya geldik. Uzun süreli bir planlama ve çalışmanın ürünü olan Türkiye'nin ilk milli uzay programını az sonra tüm dünyaya ilan edeceğiz.
- Bu program gerçekçi ama bir o kadar da rekabetçi hedefleri kapsayan içeriğiyle ülkemizin uzaydaki yol haritası olacak.
- Ülkemizin kozmik rekabetteki mücadelesi 1985'ten bu yana sürüyor.
- Bugün her alanda olduğu gibi Uzay çalışmalarında çok daha güçlü bir Türkiye var. Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz ve 2021 yılında uzaya fırlattığımız istihbarat uydumuz Göktürk 2 bunun ilk örneklerinden biri.
- Sırada Göktürk 3 var. Yüksek çözünürlüklü görüntüyü gece ya da gündüz fark etmeden elde edebilecek bu uydumuzun planlamalarına devam ediyoruz.
- Gözlem uydularında kazandığımız tecrübeyle haberleşme uydularını da kendi imkanlarımızla üretecek; bu kabiliyete sahip 10 ülkeden biri olacağız.
- İlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz İMECE'nin de entegrasyon işleri tamamlandı, testleri sürüyor. İnşallah 2021 yılında bu uydumuzu da Uzaya fırlatacağız.
- Şu anda en önemli eksikliğimiz fırlatma konusu. Kendi ürettiğimiz uyduları kendi roketlerimizle uzaya fırlatacak seviyeye henüz gelemedik. Ancak bu konuda da önemli adımlar atıyoruz.
- Doğu Anadolu Gözlemevi'ni inşa ediyoruz.
- Bu akşam bu hazırlıkları yapan ve bu sunumu bu kadar muhteşem bir şekilde hazırlayan Sanayii ve Teknoloji Bakanıma, tüm ekibine şahsım, milletim adına tebriklerimi sunuyorum.
- Güçlü ve bağımsız bir Türkiye'nin yerini sadece Dünya'da değil, Uzayda da tahkim edeceğiz. İşte bu vizyonu yürütecek olan kurumumuz Türkiye Uzay Ajansı'dır.
İlk Hedef, 2023'te Ay'a Gitmek!
- Milli Uzay Programındaki en önemli hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek.
- Hazırlıklarına başladığımız Ay programıyla bu hedefi 2 aşamada tamamlamayı düşünüyoruz.
- İlk aşamada 2023 sonunda kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz.
- Milli Uzay Programındaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari bir marka ortaya çıkarmak.
- Üçüncü hedefimiz, Türkiye'ye ait bir bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmektir.
- Dördüncü hedefimiz, Uzaya erişimi sağlamak ve bir Uzay limanı işletmesi kurmak. Uzayda bağımsız güç olmanın yolu, Uzaya erişimden geçiyor. Yerli ve milli roketlerimiz dünya yörüngesine ağır faydalı yük taşıyabilecek olgunluğa eriştirmemiz gerekiyor.
- Beşinci hedefimiz, Uzay havası olarak tabir edilen alana yatırım yaparak Uzaydaki yetkinliğimizi artırmak.
- Altıncı hedefimiz, Türkiye'yi astronomik gözlemler ve Uzay nesnelerinin yerden takibi sayesinde daha ileri konuma getirmek.
- Yedinci hedefimiz, ülkemizde Uzay sanayii ekosistemini daha da geliştirmek.
- Son hedefimiz, bir Türk vatandaşını Uzaya göndermektir. Uzaya gitme niteliklerine sahip bir kişiyi gönüllüler arasından seçerek gerekli eğitimleri almasını sağlayacak ve uzaya göndereceğiz.
- Benim özellikle burada bir şerhim var: Madem ki bir vatandaşımız Uzaya gidecek, artık astronot ya da kozmonot kelimelerine bir Türkçe karşılık bulmamız gerekiyor.
Türkiye Uzay Ajansı'nın Logosu da Belli Oldu
Öte yandan, Türkiye Uzay Ajansı Twitter hesabından, ajansın logosu da açıklandı. Logo, yukarıda da gördüğünüz gibi oldukça sade bir tasarıma sahip.
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