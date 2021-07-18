Dünya'ya Su Nereden Geldi? Yeni Araştırma Cevabı Veriyor!

Bir meteoritin içinde bulunan parçacıklar, Dünya'ya suyun nereden geldiğine dair ipuçları veriyor...

Dünya'ya su nereden geldi?

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