Dünya'yı Asteroitten Nasıl Kurtarabiliriz? Çinlilerin Yeni Bir Planı Var!

Çinli araştırmacılar, Dünya'yı yakın nesnelerden biri olan Bennu asteroidi ile yıkıcı bir çarpışmadan günümüzün teknolojisi kullanarak nasıl kurtarabileceğini detaylandıran yeni bir araştırma yayınlandı.
Bennu asteroidi NASA'nın OSIRIS-REx görevi tarafından ziyaret edilmesi ile manşetlere çıkmıştı. Uzay aracı bu asteroidden örnek aldı ve şu anda yavaş yavaş Dünya'ya geri dönüyor. Ancak Bennu hakkında endişe verici bir gerçek daha var: Asteroidin 25 Eylül 2135'te Dünya'ya çarpma ihtimali 2.700'de 1.
Çok çok düşük bir olasılık olmasına rağmen boyutu nedeniyle Dünya'daki yaşama büyük zarar verme potansiyeline sahip. Bennu 500 metreden büyük ve Dünya'ya çarparsa yaklaşık 1.200 megaton enerji açığa çıkacak. Bu, şimdiye kadar yapılmış en büyük atom bombası olan Tsar Bombasının 24 katı enerji anlamına geliyor.
Bu çarpışmanın gerçekleşme ihtimali zamanla artsa bile, endişe etmeye gerek yok gibi görünüyor. Amerikalı araştırmacılar daha önce HAMMER adını verdikleri bir uzay aracı ile asteroide darbeler vurarak Dünya'ya olan rotasından saptırabileceklerini ve bunu günümüzün teknolojisi ile yapabileceklerini açıklamıştı. Şimdi, Çinli araştırmacılar da benzer bir plan yayınladı. Bu plan da var olan teknolojinin kullanımını hedefliyor.
Dünya'ya Çarpacak Asteroid Nasıl Durdurulur?
Icarus dergisinde yayınlanan çalışma, bir asteroidin yönünü saptırmak için kinetik çarpma cihazı yaklaşımına odaklanıyor. Bir uzay aracı asteroide çarparak onu biraz dürtüyor. Yeterli zaman ve yeterli darbe ile asteroidin rotasını Dünya'dan uzaklaşmasına yetecek kadar değiştirmek mümkün.
Önerilen sisteme Assembled Kinetic Impactor (AKI) adı veriliyor. Hesaplamalara göre, Long March 5 roketi ile gerçekleştirilecek olan 23 çarpma ile Bennu'nun rotasını 8.900 kilometre saptırmak mümkün. Çin yaklaşımı, HAMMER projesinden daha verimli görünüyor. HAMMER, Bennu'yu saptırmak için 34 ile 53 arasında çarpma gerçekleştirmek zorundaydı.
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