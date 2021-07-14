Dünya'yı Asteroitten Nasıl Kurtarabiliriz? Çinlilerin Yeni Bir Planı Var!

Çinli araştırmacılar, yaklaşan tehlikeli bir asteroidi Dünya'dan nasıl uzaklaştıracağımız ve gezegenimizi nasıl koruyacağımız hakkında yeni bir fikri var!