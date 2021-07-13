Asla Unutmayacağımız, 9 Efsane "Akılsız Telefon" Özelliği

Bugünün akıllı telefonlarından önce, "akılsız telefon" dediğimiz, fiziksel tuşlara sahip olan, dokunmatik diye bir şeyin hayalini bile kurdurtmayan cihazları kullanıyorduk. İşte o günlerde kalsa da asla unutamayacağımız 9 "akılsız telefon" özelliği...

Unutulmayacak 9 Efsane "Akılsız Telefon" Özelliği

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