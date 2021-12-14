Samsung Galaxy Watch 5'in Ekranı, Diğer Akıllı Saatlere Hiç Benzemeyecek!

Kullandığınız akıllı saatinizden tamamen memnun olabilirsiniz, ancak ekranı açılarak büyüyen bir akıllı saatiniz olsa daha iyi olmaz mıydı? Görünüşe göre Samsung, şu sıralar tam olarak bunun üzerinde çalışıyor.
LetsGoDigital tarafından tespit edilen Samsung patent başvurularına göre Samsung, gelecek akıllı saati olacak olan Galaxy Watch 5, açılarak genişleyen ekrana sahip olacak. Patent örneğindeki fotoğraflara göre ekranı daire şeklinde olan Watch 5'in kenarındaki düğmeye basıldığında ekran yukarı ve aşağı yönde açabilecek ve böylece genişletilebilecek.
Samsung tarafından sunulan belgeye göre kullanıcılar ekranı açmak için ekran üzerinde kıstırma ve yakınlaştırma jestleri yapacak ve böylece ekran alanını yüzde 40 oranında artırabilecekler.
Bunun yanı sıra belgelere göre Samsung Galaxy Watch 5'te ayrı bir kamera da bulunacak. LED flaş desteği olacağı da söylenen bu kamera ile kullanıcılar fotoğraf çekebilecek ve video kaydı yapabilecekler.
Elbette bunlar şu an için patent örneği. Güney Koreli şirketin Watch 5'i direkt olarak bu şekilde tasarlayacağı yönünde resmi bir bilgi henüz yok. Fakat düşüncesi güzel. Peki, sizce nasıl? Samsung, Galaxy Watch 5'i bu şekilde tasarlasa satın alır mıydınız?
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