Dünyanın İlk 3.200 Megapiksel Görüntüsü Yakalandı

Stanford, California'daki SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı, bir defada çekilen en yüksek çözünürlüklü görüntüyü yakaladı. 3.200 megapiksellik görüntü, 189 imaj sensöründen oluşan dünyanın en büyük dijital kamerası tarafından yakalandı.
60 santimden büyük boyutlardaki sensör, gökyüzünde 40 dolunayı yakalayacak kadar alanın fotoğrafını çekebiliyor. Cihaz, 189 ayrı 16MP sensörden oluşuyor ve her pikselin 10 mikron genişliğinde olduğu belirtiliyor. Yakalanan görüntüyü tam boyutla göstermek için 378 tane 4K UHD televizyon ekranını yan yana koymanın gerekeceği belirtiliyor.
Araştırmacılar, bu devasa sensörü kullanarak Romanesco (brokoli) ve karanlık maddenin keşfinde önemli isimlerden biri olan Vera Rubin'in bir fotoğrafı gibi farklı şeylerin görüntülerini yakaladılar. Takımın geliştirdiği web uygulaması, bu yüksek çözünürlüklü fotoğraflara göz atmanıza olanak tanıyor. Bu fotoğraflara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilir, daha fazla ayrıntı için bu web sayfasına göz atabilirsiniz.
- Head of Romanesco
- Flammarion engraving
- Vera Rubin
- LSST Camera team photos
- Logos of institutions involved in the LSST Camera project
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