Dünyanın İlk 5G Tam Yazılım Uygulaması Tanıtıldı
TCL Communication, OpenAirInterface açık kaynak projesinin bir parçası olan dünyanın ilk 5G tam yazılım uygulamasını tanıttı.
TCL Communication, 26 Şubat-1 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi 2018'de bir açık kaynağa- tam yazılım uygulaması- dayanan 5G iletişim teknolojisini tanıtıyor. TCL Communication ve iş ortakları (EURECOM ve Creonic), açık kaynak projesi OpenAirInterface'yi (OAI) kullanarak, Avrupa ve Asya pazarlarında uygulanabilir bir yapılandırma olan ve 80 MHz kanallarındaki 3.5GHz bandında 5G gösterimini mümkün kılan gerçek zamanlı 5G Kullanıcı Ekipmanı (UE) uygulamasını hayata geçirdi. Bu yeni teknoloji, gelecekte TCL Communication tarafından piyasaya sunulacak olan 5G cihazlar açısından çığır açıcı bir adım olarak dikkat çekiyor.
Alcatel Business Global Başkanı ve TCL Communication Başkan Yardımcısı Christian Gatti, "2015'in başlarından itibaren 5G teknolojisinin prototipini oluşturma aşamasında 3GPP standardizasyon çabalarının bir destekleyicisi olarak aktif bir şekilde yer aldık. Bu alandaki girişimlerimizi, 5G kablosuz geniş bant erişimiyle ilgili Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarındaki talepler doğrultusunda 2019'un ikinci yarısında ilk 5G ürünlerimizin tanıtımını yapabilmek için gerçekleştirdik" dedi. Gatti, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün duyurduğumuz tam-yazılım uygulaması sayesinde artık 5G inovasyonlarını prototipleştirebilir ve bu yılın sonlarına doğru MASS START gibi ortak projelerde bizimle birlikte çalışan operatörlerle saha denemeleri yapabiliriz. Bu işbirlikleri ve gelecekte hayata geçireceğimiz büyük teknolojik ilerlemelerden dolayı çok gururluyuz."
TCL Communication tarafından uygulanan 5G NR numerolojileri, dalga formları ve kanal kodlaması, bir iletim katmanı için en yüksek 5G veri hacmi ve 4G'ye kıyasla daha az gecikme göstermesiyle dikkat çekiyor. Daha yüksek veri hacmi ve 5G'nin daha az gecikme özelliğinin bir araya gelmesi çok daha geliştirilmiş bir kullanıcı deneyiminin kapılarını açıyor. Bu özellikler ayrıca aşağıdaki gibi yeni kullanım durumlarına da olanak sağlayacak:
- Uzak yerlerde yüksek hızlı geniş bant erişimi Her bağlantılı cihazdan hemen hemen anında içerik erişimi
- Yüksek çözünürlük ve interaktif sanal gerçeklik (dronelar, robotlar ve otonom araçlar gibi teknolojilerde)
Bu deneyimler ve teknolojik gelişmeler, TCL Communication'un 5G son kullanıcı bağlantısında lider bir rol üstlenmesini sağlıyor.
EURECOM Profesörü Raymond Knopp, "Bu 5G deneyimi, OpenAirInterface'in, teknik özellikler yayımlandıktan iki ay sonra piyasaya sunulacak olan 5G uygulamasıyla hızlı ve etkili prototipleştirme anlamında mükemmel bir araç olduğunun kanıtı" dedi. OAI'nin kurucusu olan EURECOM, uçtan uca teknolojiyi mümkün kılan gNodeB uygulamasına katkı sunuyor. İlk 5G versiyonu OAI'de 2018'in ikinci çeyreğinde piyasaya sunulacak.
Creonic CEO'su Timo Lehnigk-Emden, "Creonic, Sahada Programlanabilir Kapı Dizileri (Field-Programmable Gate Arrays-FPGA) ve Uygulama Özellikli Entegre Devreler için IP core'ları alanında pazar lideridir. FPGA'lar kullanarak daha yüksek performanslı OpenAirInterface uygulamalarını mümkün kılacak olan LDPC IP sağlayıcısı olarak seçilmiş olmaktan dolayı çok gururluyuz" dedi. 5G LDPC ve Polar IP teknolojilerinin piyasaya sunulduğunu duyuran şirket, ilgili OAI üyelerinin araştırma ve gösterge amaçlarıyla kullanabilmeleri için geliştirdiği versiyonu da tanıtacak.
TCL Communication'un 5G gösterimi için lütfen 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Mobil Dünya Kongresi'ndeki standımızı ziyaret ediniz: Salon 3, Stand 3D11. TCL Communication hakkında daha fazla bilgi için: www.tclcom.com
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