Dünyanın İlk mini LED 4K HDR Oyuncu Monitörü Satışa Çıktı

ASUS Republic of Gamers (ROG), ROG Swift PG32UQX modelini Türkiye'de satışa sundu. 32 inç boyutunda, 144 Hz NVIDIA® G-SYNC® ULTIMATE 4K özellikli bir oyuncu monitörü olan Swift PG32UQX, oyunlarda son derece gerçekçi görüntüler sunuyor. 1152 bağımsız mini LED bölgesiyle maksimum 1400 nit parlaklığa ulaşan monitör, quantum-dot teknolojisi ve gerçek 10 bit[1] renk derinliğiyle bir milyardan fazla renkle hassas görüntüler ve akıcı geçişler sağlıyor. Yeni NVIDIA GeForce RTXTM 30 Serisi GPU'larla birlikte kullanıldığında, Swift PG32UQX oyunculara gerçek anlamda etkileyici, yüksek kare hızlarında 4K oyun deneyimi sunuyor.
Etkileyici HDR görüntüler
Swift PG32UQX, DisplayHDR™ 1400 sertifikasıyla oyunculara olağanüstü HDR görüntüler sunuyor. Tam yerel ışık kısma (FALD) teknolojisiyle 1152 bölgede mini LED arka aydınlatmadan yararlanan monitör, en parlak beyazlar ve en koyu siyah tonlarıyla olağanüstü kontrasta sahip ve minimum ışık sızıntısı efekti içeren gerçekçi HDR görüntüler oluşturuyor. 1400 nit maksimum parlaklık, oyunlardaki sokak ışıkları ve namlu parlamaları gibi küçük ayrıntıların eskisinden parlak ve gerçekçi görünmesini sağlıyor.
Quantum-dot teknolojisinden ve gerçek 10 bit renk derinliğinden yararlanan Swift PG32UQX, sinema sınıfı DCI-P3 renk gamının %98'ini kapsayarak kendi sınıfının en iyi renk kalitesini sunuyor. Tüm monitörler fabrikada önceden kalibre edilerek Delta E < 2 seviyesinde renk doğruluğu verecek şekilde ayarlanıyor. Bu sayede mümkün olan en iyi renk üretimi gerçekleştiriliyor.
Son derece akıcı 4K oyun deneyimi
Swift PG32UQX, 4K UHD (3840 x 2160) içerikleri 144 Hz yenileme hızına kadar görüntüleyebiliyor. Son derece akıcı bir oyun deneyimi sunan bu monitör, Display Stream Compression teknolojisinden yararlanarak 4K çözünürlüğündeki görüntüleri kalitede bozulma olmadan tek bir DisplayPort™ 1.4 bağlantısıyla saniyede 144 kare hızda oynayabiliyor.
En yeni NVIDIA G-SYNC işlemcisine sahip olan Swift PG32UQX, G-SYNC ULTIMATE sınıfı bir ürün. Bu da gerçekçi HDR görüntüler, etkileyici kontrast, sinema sınıfı renkler ve son derece düşük gecikmeyle en iyi oyun deneyimini sunduğu anlamına geliyor.
Ayrıca, değişken yenileme hızı teknolojisi de 4K görüntülerin 120 Hz'e kadar[2] yenileme hızlarıyla verilmesini sağlıyor. Bu sayede oyuncular Xbox Series X gibi yeni nesil oyun konsollarında yırtılma olmadan ve mininum takılmayla oyun keyfi yaşıyor.
Dahili kolaylıklar
Swift PG32UQX oyuncuların deneyimi zenginleştirmeye yönelik LiveDash OLED ve OSD Dial gibi özellikler de bulunuyor. Swift PG32UQX'in alt kenarındaki yerleşik LiveDash OLED'i sıcaklık, voltaj, fan hızı veya sistem frekansı gibi kullanışlı bilgiler gösterecek şekilde ayarlamak mümkün. LiveDash ayrıca özel görüntüler veya animasyonlar da gösterebiliyor. Monitörün altındaki OSD Dial ise kullanıcıların ekran menüsünde rahatça dolaşmasını, parlaklık ve diğer renk ayarlarını hızla yapmasını sağlıyor. USB bağlantı noktası ve monitörün üst kısmındaki tripod yuvası da ışık kiti ve web kamerası kullanma olanağı sunarak kullanıcıların Swift PG32UQX ile kolayca yayın yapmasını sağlıyor.
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