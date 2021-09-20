Dünyanın En Büyük Ağacı General Sherman'ı Yangından Böyle Korudular!

Bu sene ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden büyük yangın haberleri aldık. Bir yangın haberi ise ABD Kaliforniya'da bulunan Sekoya Ulusal Parkı'ndan geliyor. Sekoya Ulusal Parkı içinde yer alan Sekoya Dev Ormanı, yangın tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Bu ormanı özel yapan şey ise, dünyanın en büyük ağacına ev sahipliği yapması.
Dünyanın en büyük ağacı olarak bilinen General Sherman, Sekoya Ulusal Parkı'ndaki yangın sebebi ile yanma tehlikesini yakından hissetti. Yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın hızla yayılırken, korucular ise çareyi General Sherman'ı yangına karşı dayanıklı battaniye ile sarmakta bulmuşlar.
General Sherman, 83.8 metre uzunluğu ve 11 metre genişliğiyle şu an hacim olarak dünyanın en büyük tek gövdeli ağacı olmasıyla ünlü. Hiç kimse yaşından tam olarak emin değilken, bu ağacın 2 bin yaşın üzerinde olduğu düşünülüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın