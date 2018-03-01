Duvarların Arkasını Gören Akıllı Ev Sensörü

Bu akıllı ev sensörü, duvarların arkasını görüyor ve giyilebilir cihazları evde kullanma gereğini ortadan kaldırıyor!

  • H. Hüseyin Öztürk
Duvarların arkasını gören akıllı ev sensörü

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