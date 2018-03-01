Duvarların Arkasını Gören Akıllı Ev Sensörü
Bu akıllı ev sensörü, duvarların arkasını görüyor ve giyilebilir cihazları evde kullanma gereğini ortadan kaldırıyor!
- H. Hüseyin Öztürk
Bu akıllı ev sensörü, duvarların arkasını görerek giyilebilir spor izleyici cihazların yerine geçebilir. Hatta birinin nefes aldığını bile algılayabilir.
Evinizin bir radara ihtiyacı var, hareketi algılayan kameralara değil. Böylece evdeyken, giyilebilir cihazları çıkarmanız da mümkün olabilir. Tel Aviv merkezli Vayyar Görüntüleme'den yeni bir görüntüleme algılayıcı konsepti, radyo tabanlı teknolojinin gerçekleşmekte olan her şeyi - birinin nefes aldığını dahi - bir 3D alanda gerçek zamanlı olarak görüntüleyebildiğini iddia ediyor.
Hedeflerden biri, akıllı evlerdeki kameralar. Hareketi algılayan güvenlik kameraları yerine Vayyar'ın 3D görüntüleme sensörü teknolojisi, videoya ihtiyaç duymadan insanların en ufak hareketlerini izleyebiliyor. Birisi uyurken bile nefes alıp vermesini ve kalp atış hızını izleyebilir. İlginç olansa, bunların hepsini insanları tanımlamadan yapması. Bu teknolojinin amacı pratikliği arttırmak ama aynı zamanda gizliliği de korumak.
Firmanın sözcüsü MWC 2018'de şöyle diyor: "Temelde radyo frekansı teknolojisini kullanan bir radar geliştirdik - 5G gibi, ve frekansı kontrol edebiliyoruz. Yüksek çözünürlüklü görüntüler için çok yüksek frekans, bir binada daha iyi sızma için düşük frekans kullanabiliriz ve anten sayısını artırırsanız çözünürlük artar".
Bu şekilde, Vayyer'in radyo dalgası 3D görüntüleme çipi neredeyse tüm materyallerin arkasını görecek şekilde ayarlanabiliyor.
Walabot DIY, MWC 2018'de faaliyete geçti
Vayyer'in bugüne kadarki en büyük ürünü olan Walabot DIY, Amazon'da bulunuyor ve bu, duvardaki kablo, saplama ve borular gibi engelleri bulan bir akıllı telefon sensörü. Yalnızca Android telefonlar için mevcut. Sıradaki ürün ise, yaşlı bakımı için, banyoda birilerinin düşüp kaldığını anlayabilen bir ürün; burası kimsenin bir video kamera isteyeceği bir yer değil.
Bunların yanında bir sürü yeni teknoloji gibi, Vayyer de otomotiv endüstrisini hedefliyor. Sözcü, "Arabadaki insanların pozisyonlarını, duruşlarını ve bir koltukta bir çocuk ya da bir yetişkin olup olmadığını bileceğiz, böylece hava yastığının nasıl açıldığını kontrol edebiliriz" diyor.
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