Düz Dünyacılardan İlginç Cevap: Dünya Düzse, Neden Kenarından Düşmüyoruz?

Dünya'nın düz olduğu fikrini savunanlar, iddialarındaki mantıksal kusurları açıklamaları istendiğinde çok da başarılı olamıyorlar. Dünyanın yuvarlak olduğuna işaret eden tüm gezegensel kanıtları, evde yapabileceğiniz sayısız deneyi ve hatta uzaydan çekilmiş fotoğrafları görmezden gelseniz bile, bu teoride hala açıklanması gereken büyük bir kusur bulunuyor.
Temel olarak, eğer dünya düzse, internet neden Dünya'nın kenarına kadar gelip düşüp ölen insanların hikayeleri ve videoları ile dolmuyor?
Düz dünya fikrinin Dünya'daki önemli savunucularından Connor Murphy bunun neden olmadığını açıkladı. Şaka yollu olsa da, Dünya'nın aslında yuvarlak olduğunu söyledi. Murphy'nin iddiasına göre, Dünya'nın kenarı yok. Murphy, Unilad'a yaptığı açıklamada "nereye düşeceksiniz? Dünya'nın bir kenarı yok ki. Bu tamamen bir yanılsama" dedi ve ekledi: "Biz Dünya'nın kapalı bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Çevremiz suyla dolu, tepemiz ise bir kubbe ile kapatılmış durumda. Bu yüzden Dünya'dan ayrılmak diye bir şey yok. Anti kütle çekimi diye bir şey de yok ve Dünya'dan ayrılıp diğer Güneş sistemlerini araştırmak, başka gezegenler keşfetmek diye bir şey mümkün değil."
Özetlemek gerekirse, Murphy'nin iddiasına göre bir kar küresinin içinde yaşıyoruz. İlginç, değil mi?
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