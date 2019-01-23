DxOMark'ta Note 9 ve Pixel 3 Zirveye Yerleşti
Yeni Google Pixel 3 ve Galaxy Note 9 DxOmark'ta en iyi selfie kamera skorunu elde ederek zirveye yerleşti? Peki, listede başka kim var?
- Ercan Uğurlu
2018 yılında piyasaya sürülen 2 amiral gemisi akıllı telefonun kalitesinden ve sunduklarından şüphe yok. Hatta sonrasında piyasaya çıkan akıllı telefonlardan daha iyi olduklarını ispatlamışlar. Evet, Google Pixel 3 ve Samsung Galaxy Note 9'dan bahsediyoruz. Her iki telefon da ana kameralarıyla DxOMark listesinde zaten halihazırda iyi yerlerde bulunurken, şimdi bir de ön kamera sonuçlarıyla önemli bir başarı kazanmışlar.
Ana kamera performansını ölçümleyerek sıralama yapan DxOMark, yeni dönemde ön kamera performanslarını da ölçümlemeye başladı. Tek tek tüm akıllı telefonların selfie kameralarını puanlayan DxOMark, listenin tepesine ise Pixel 3 ve Note 9'u koymuş. Yapılan testler sonucunda Pixel 3 ve Galaxy Note 9 92 puan ile koltuğu paylaşıyorlar.
Peki, DxOMark listesinde başka hangi telefonlar var? Apple iPhone XS Max'ın 82 puanla 4'üncü sırada yer aldığı listede, onun hemen arkasında ise Galaxy S9 Plus modeli bulunuyor. Huawei P20 Pro ve iPhone X ise listede 9'uncu ve 10'uncu sıradalar.
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