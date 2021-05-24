Dyson, Hava Temizleme Kategorisindeki Yeni Ürünlerini Tanıttı

Dünya genelinde milyonlarca insan artık kapalı alanlarda çok daha fazla zaman geçirirken, soluduğumuz hava konusundaki farkındalık da her geçen gün artıyor. Evlerimiz daha fazla çalıştığımız, egzersiz yaptığımız, uyuduğumuz ve oyun oynadığımız alanlar haline gelirken, her gün 9.000 litreye kadar hava soluduğumuzu[1] göz önüne aldığımızda, iç mekanlarda soluduğumuz havanın kalitesi de büyük bir önem arz ediyor.
Kapalı alanlarda gözümüzle gördüğümüz tozlar dışında, gözümüzle göremediğimiz ultra ince partiküller (PM10, PM2.5), Uçucu Organik Bileşikler (VOC), Azot Dioksit (NO2) ve formaldehit gibi kirleticiler mevcut. Gün içinde yemek pişirme, temizlik yapma, kanepeye oturma gibi basit aktivitelerimiz; bu kirleticilerin havaya karışmasına neden oluyor. Günde yaklaşık 14 saatten fazla vaktimizi kapalı alanlarda gerçirdiğimizden, gözümüzle göremediğimiz tehlikeleri anlamak ve bunlara çözüm bulmak daha da önemli bir hal alıyor.
Formaldehiti algılayan ve yüzde 20 daha sessiz çalışan 2 yeni ürün Türkiye'de satışta...
Global teknoloji şirketi Dyson, evlerdeki ve iç mekânlardaki havayı daha temiz tutmak için tasarladığı yeni hava temizleme fanlarıyla her zamanki gibi ultra ince partikülleri ve Uçucu Organik Bileşikleri (VOC) algılayıp yakalıyor ve bulunduğu ortama temiz hava yayıyor. Aktif karbon filtreleriyle alerjen, bakteri, H1N1 virüsü[2], polen ve küf sporları gibi 0,1 mikrondan küçük partiküllerin yüzde 99,95'ini yakalarken[3]; HEPA H13 filtreleme sistemiyle, geliştirilmiş tüm makinelerinde tamamen yalıtımlı bir filtreleme sunuyor. Dyson mühendislerinin, kirli havanın filtreleri geçmesini ve kirleticilerin tekrar odaya taşımasını önlemek için geliştirdiği yüksek basınçlı contalar, tamamen yalıtımlı bir koruma sağlıyor. Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde hava temizleyici, formaldehiti algılayarak yok edebiliyor. Dyson Purifier Cool hava temizleyici ise; temizleme performansından ödün vermeden yüzde 20 daha sessiz çalışıyor[4].
Dyson, hava temizleme kategorisindeki yeni ürünlerini ünlü Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli'nin de katılımıyla 18 Mayıs günü düzenlenen dijital etkinlikte tanıttı. İç mekan hava kalitesi ve evimizde soluduğumuz havanın önemine dair bilgiler paylaşan Bünyamin Sürmeli: "COVID-19 pandemisi, soluduğumuz hava hakkında küresel bir farkındalık yarattı. Özellikle hijyen ve temizlik konusunda ihtiyaçlarımız değişti. Sağlığımızın ne kadar değerli olduğunu öğrendik ve onu etkileyebilecek şeylerin daha fazla farkına vardık. Bu süreçte, zamanımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz evlerimizde soluduğumuz hava kalitesinin önemini de fark ettik. Dyson teknolojisi her zaman olduğu gibi en üst düzeyde bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına dayanıyor. Bu anlamda kimyasal bir kirletici olan formaldehiti de algılayan, anlık raporlayan ve yok eden bir ürün geliştirilmesi ve tam da iç mekan hava kalitesine en çok ihtiyacımız olan bir zamanda teknoloji severlere sunulması oldukça etkileyici" dedi.
Formaldehit, kontrplak ve fiber levha gibi formaldehit esaslı reçineler içeren mobilya ve ahşap ürünleri, yalıtım malzemeleri ve boya, duvar kağıdı, vernik ve ev temizlik ürünleri gibi kendin yap ürünleri tarafından yayılan renksiz bir gaz kirleticisidir[1]. 0,1 mikron boyutundaki partiküllerden 500 kat daha küçük olması nedeniyle özellikle yakalanması zordur. Tespit edilemediği halde, gazsızlaştırma olarak bilinen hava kaynaklı kimyasalların sürekli salınımı nedeniyle uzun süreli maruziyete ve bu doğrultuda da sağlık sorunlarına yol açabilir
Dyson Purifier Hot+Cool™ Formaldehyde hava temizleyici iç alandaki alerjen ve zararlı maddeleri tespit ederken, tamamen yeni katı hal formaldehit algılama ve tam yalıtım sağlayan HEPA 13 standardında filtreleme sunarak daha temiz bir ev ortamı sağlıyor.
Dyson Purifier Hot+Cool™ Formaldehyde, ultra ince tozları ve alerjenleri yakalamak ve hatta formaldehit dahil potansiyel olarak tehlikeli VOC'leri (Uçucu Organik Bileşik) yok etmek için tasarlanmış, yeni katı hal formaldehit algılama teknolojisine sahip. Diğer jel bazlı formaldehit sensörleri zamanla bozulabilir ve VOC kirliliğiyle kolayca karıştırılabilirken; Dyson'ın yeni, katı hal formaldehit sensörü, Dyson'ın özel bir VOC sensörü tarafından tespit edilen diğer gazları akıllı bir şekilde yok saymak için formaldehit seviyelerini hassas biçimde izlemek üzere benzersiz bir algoritmayla çalışıyor.
Dengeli bir hava akışı için Air Multiplier™ teknolojisi kullanan ürün, termostat ısı kontrolüyle otomatik olarak odayı hedef sıcaklıkta tutuyor. Odanın her yerinde kontrol sağlamak için havayı karıştırıp dağıtarak temizlenen havanın yayılımı için güçlü bir hava akışı yaratırken, bulunduğu ortamı kışın ısıtıp yazın serinletiyor.
Dyson Purifier Cool™: Yüzde 20 daha sessiz olacak şekilde akustik açıdan yeniden tasarlandı[1]
Dyson Purifier Cool™ hava temizleyici, bir odanın havasını doğru şekilde temizlemek için gereken standart test koşullarının ötesine geçerek partikülleri ve gazları otomatik olarak algılıyor ve tamamen yalıtımlı HEPA 13 standardında filtrelemeyle ultra ince partikülleri yüzde 99,95[1] oranında yakalıyor. Air Multiplier™ teknolojisiyle temizlenmiş havayı dağıtıp yayan ürün bulunduğu ortamı dilediğiniz zaman serinletebiliyor.
Dyson mühendisleri, temizleme performansını korurken Dyson Purifier Cool'un ses çıkışını da azaltmaya odaklandı. Dyson Malezya Gelişim Merkezi'nin kendi akustik odasından yönetilen tasarım süreci sayesinde yeniden geliştirilen cihaz yüzde 20 daha sessiz olacak şekilde çalışıyor[1]. Maksimum fan hızında 64 desibelden 61 desibele düşürülen gürültü, hava ve makine yüzeyi arasındaki sürtünme miktarını azaltan teknolojiyle sağlanıyor.
Gerçek evler için tasarlanan Dyson Purifier Hot+Cool™ Formaldehyde[2] ve Dyson Purifier Cool™[3] hava temizleyiciler, tamamen Dyson Link mobil uygulaması tarafından kontrol edilebiliyor ve sesli komut kontrolüyle etkinleştirilebiliyor.
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