Dyson, Robot Süpürgelerin Merdiven Çıkabilmesi İçin Düğmeye Bastı

Dyson, elektrikli süpürgeler, hava temizleyiciler ve hatta saç kurutma makineleri gibi cihazlarıyla kendi pazarında büyük bir etki yaratan ve bunu yaparken yüksek fiyat etiketleriyle de tanınan, yenilikçi bir şirket olarak tanınıyor. Markanın aldığı son patent de, yenilikçi yaklaşımının bir örneği. Yakında merdiven çıkma ve basamakları temizleme becerisine sahip bir Dyson robot elektrikli süpürge görebiliriz.
Patent başvurusunda görülebileceği gibi, hayal edilen cihaz elektrikli bir menteşeye sahip mekanik bir kola ve merdiven çıkmasını sağlayan, bir çift "üç yıldızlı tekerlekten" oluşuyor. Kolun diğer ucu, tekerlekli ucu merdivenlerden yukarı itmeye yardımcı olmak ve gerçek temizliği yapmak için kaldıraç olarak kullanılıyor.
Herhangi bir patent başvurusunda olduğu gibi, bu patentin de gerçek bir ürüne dönüşeceğini göreceğimizin garantisi yok. Bir Dyson sözcüsü de, bu durumu şu sözlerle doğruluyor: "Çok sayıda patent başvurusunda bulunuyoruz, ancak gelecekte piyasaya sürebileceğimiz veya sürmeyeceğimiz teknolojiler hakkında asla yorum yapmıyoruz."
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