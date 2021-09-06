Dyson, Robot Süpürgelerin Merdiven Çıkabilmesi İçin Düğmeye Bastı

Robot elektrikli süpürgelerin en büyük sorunu, hiç kuşkusuz merdiven çıkamıyor olmaları. Ama Dyson, görünüşe bakılırsa bu sorunu ortadan kaldırmak için bazı planlara sahip...