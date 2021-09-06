Dyson, Robot Süpürgelerin Merdiven Çıkabilmesi İçin Düğmeye Bastı

Robot elektrikli süpürgelerin en büyük sorunu, hiç kuşkusuz merdiven çıkamıyor olmaları. Ama Dyson, görünüşe bakılırsa bu sorunu ortadan kaldırmak için bazı planlara sahip...

Dyson'dan merdiven çıkan robot süpürge

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