Elon Musk'ın 1.72 Boyunda İnsansı Robotu Geliyor

Elon Musk, Tesla'nın "Tesla Bot" olarak adlandırdığı yeni bir insansı robot geliştirmekte olduğunu açıkladı. Yapay zeka destekli bu yeni robotun arkadaş canlısı olacağını söyleyen Musk, robotu zayıf ve yavaş yaptıklarını, bu yüzden insanların günün birinde bir robot ayaklanmasından korkmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Tesla Bot, firmanın otonom araçlarında kullandığına benzer bir yapay zeka teknolojisi desteği ile çalışacak. Sıkıcı, sürekli tekrarlanan işleri yapmak üzere tasarlanan robot, komut almadan kendi başına hareket edebilecek. Musk robotun "şu vidayı al ve şu anahtarı kullanarak şu arabaya tak" gibi basit komutları yerine getirebileceğini ve günün birinde sahibinin market alışverişini yapmak için markete gidip gelebileceğini söyledi.
Musk şimdilik sadece robotun resmini gösterdi. Yaklaşık 1,72 boyunda olan robotun ağırlığı 57 kilogram civarında olacak. Yüzüne yerleştirilen bir bilgi ekranı bulunuyor. Saatte 8 kilometre hızla yürüyor ve 20 kilogram ağırlık kaldırabiliyor. Musk, Tesla'nın robotun prototipini önümüzdeki yıl ortaya çıkarmayı planladığını belirtti.
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