Elon Musk'ın 1.72 Boyunda İnsansı Robotu Geliyor

Tesla tarafından geliştirilmekte olan yapay zeka destekli insansı robot, insanların yapmak istemediği sıkıcı ve tehlikeli işleri yapacak...

Tesla'nın 1.72 Boyundaki İnsansı Robotu Geliyor

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