E-posta Şifreleme Araçlarında Kritik Açık

E-posta şifreleme araçlarında bulunan kritik açık, bu araçları faydasız hale getirdi!

Eposta Şifreleme Araçlarında Kritik Güvenlik Açığı

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