Edge Android Sürümü Reklam Engelleyecek
Microsoft Edge'in Android sürümü de, son zamanların moda özelliğine kavuşuyor.
Android için geliştirilen mobil Microsoft Edge sürümü uzun süredir görev yapıyor ve özellikle masaüstünde de Edge kullananlar için birçok ilginç özellik sunuyor. Ancak diğer birçok mobil tarayıcı gibi Edge de mobil platformda eklenti desteklemiyor, bu da reklam engelleme eklentilerinin telefonlarda zor bulunan bir özellik yapıyor.
Neyse ki bu sorunun farkına varan Microsoft, Edge Android beta sürümünde reklam engelleme özelliğini test etmeye başladı. Google Play Store'dan beta sürümüne kayıt olanlar 402.0.0.2055 sürümünde "içerik engelleme" özelliğine erişebilirler.
Anlaşıldığı kadarıyla Microsoft arka planda Adblock Plus'tan gücünü alan bir özellik geliştirmiş durumda. Edge masaüstü sürümü için de geliştirilmiş olan Adblock'un mobil sürümün içinde dahili şekilde bulunması, ekstra depolama alanı ve bellek harcamadan mobil reklamlardan korunmanızı sağlayacaktır.
Farklı kullanıcıların raporlarına göre özellik tüm beta kayıtlı kullanıcıların erişimine açılmamış durumda. Bunun sebebi büyük ihtimalle Microsoft'un yeni özelliği sınırlı sayıda insanla kontrollü şekilde test etmek istemesidir. Eğer Android üzerinde Edge kullanmak istiyorsanız, mağaza sayfasına buradan erişebilirsiniz.
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